City break o mare? Ecco le offerte di Lastminute.com per Pasqua 2025

Se stai programmando le prossime vacanze, sognando di esplorare nuove città o di rilassarti su una spiaggia assolata, Pasqua è l’occasione perfetta per concederti un break fuori porta. Su lastminute.com trovi una serie di offerte per sfruttare al meglio i giorni festivi di aprile e regalarti il viaggio che hai sempre desiderato. Ecco le mete perfette per le prossime vacanze.

Pasqua al mare: il sole della primavera ti aspetta

Chi dice che bisogna aspettare l’estate per godersi spiagge e mare cristallino? Ecco alcune mete imperdibili per la tua Pasqua al mare:

Malta – da 153 €

Scopri il clima soleggiato di Malta, la sua autentica cultura mediterranea e un passato millenario che ne fa un vero gioiello incastonato nel cuore del Mediterraneo.

Tra spiagge incantevoli e pittoreschi villaggi, Maiorca regala relax e divertimento in un’isola tutta da scoprire.

Terra di tradizioni, sapori unici e paesaggi mozzafiato. L’isola più grande del Mediterraneo ti stupirà.

Un mare di un blu intenso, spiagge di sabbia fine e città ricche di storia: un mix perfetto per un viaggio indimenticabile.

Ricca di fascino e cultura, Creta offre un clima gradevole già ad aprile e incantevoli paesaggi costieri.

Spiagge di sabbia dorata e sole quasi tutto l’anno: l’ideale per staccare la spina e ricaricarsi.

Primavera in città: l’Europa a portata di mano

Se invece sogni un city break per Pasqua, lasciati ispirare dalle proposte nelle capitali europee e non solo:

Costa di Valencia, Spagna – da 127 €

Spiagge urbane, paella autentica e l’atmosfera vivace di una delle città più solari d’Europa.

Shopping, musei di fama mondiale e un mix irresistibile di tradizione e modernità.

Arte, tapas e movida: la città di Gaudí regala sempre sorprese, anche nel periodo pasquale.

La meta romantica per eccellenza, da vivere tra passeggiate sulla Senna e monumenti iconici.

Le terme, il Danubio e la bellezza architettonica di questa città gioiello dell’Europa centrale.

Colori, flamenco e tapas: la città andalusa ti incanterà con le sue tradizioni e la sua anima festosa.

Che tu scelga una destinazione al mare, per crogiolarti al sole e regalarti un anticipo d’estate, oppure una capitale europea per immergerti nella cultura e nella tradizione, Pasqua 2025 è l’occasione giusta per staccare la spina e concederti una pausa rigenerante. Per prenotare il tuo prossimo viaggio con Lastminute.com clicca qui.