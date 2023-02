Clamorosa promozione PureVPN: 89% di sconto sul piano da 5 anni

Le VPN sono ormai diventati software imprescindibili per qualunque dispositivo si colleghi online.

Proprio per questo motivo, diversi provider offrono piani su più anni che, oltre a risultare comodi per il consumatore, permettono anche di ottenere un risparmio considerevole.

In questo contesto rientra PureVPN che, solo per oggi, ha deciso di andare ben oltre il classico piano biennale, che di solito è il limite delle promozioni degli altri provider. Stiamo infatti parlando di una sottoscrizione da 5 anni che dunque viene proposto con uno sconto dell’89% rispetto al prezzo di listino.

A conti fatti, si parla di appena 1,24 euro al mese per una delle VPN più ambite dell’intero settore.

La promozione sul piano quinquennale di PureVPN? Una follia lasciarsela scappare

A rendere ancora più interessante questo clamoroso sconto vi è la qualità del servizio proposto.

PureVPN, come testimoniato dalle recensioni su Trustpilot, è un provider tanto noto quanto apprezzato dall’utenza. I motivi di tale successo sono molteplici.

La severa politica no-log, per esempio, garantisce un alto livello di privacy durante la normale navigazione online. Non va poi sottovalutata l’intera infrastruttura proposta da PureVPN: si parla di più di 6.500 server sparsi in 70 paesi.

Il risultato di questa vera e propria rete è, oltre alla possibilità di ottenere un indirizzo IP da pressoché qualunque nazione, ma anche una VPN performante.

Di fatto, una soluzione ideale per chi intende utilizzare questo servizio per seguire contenuti live-streaming, scaricare file di grosse dimensioni tramite torrent o svolgere altri compiti altrimenti gravosi sulla banda a disposizione.

La possibilità di collegare fino a 10 dispositivi al singolo account, così come l’assistenza dei clienti in live chat (24 ore su 24 e 7 giorni su 7) rappresentano ulteriori vantaggi legati a PureVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.