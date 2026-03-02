Claude down il 2 marzo: tutti gli aggiornamenti

È un lunedì pomeriggio difficile per Claude, il servizio è down. Qui sotto il messaggio che compare in questo momento provando ad accedere al chatbot: Claude tornerà presto. Claude sta riscontrando un’interruzione temporanea del servizio. Stiamo lavorando per risolvere il problema, tornate presto a trovarci . L’interruzione sembra interessare tutti gli utenti, a livello globale.

Problemi in corso per Claude: AI inaccessibile

La dashboard ufficiale fa sapere che i tecnici hanno individuato la natura del problema e che sono già in corso le operazioni di ripristino. Work in progress dunque, l’AI dovrebbe tornare operativa in tempi brevi.

Non sappiamo se lo stop abbia in qualche modo a che fare con il record di nuovi utenti che Claude ha fatto registrare dopo lo scontro negli Stati Uniti tra Anthropic e il Pentagono. Dal portale Downdetector è però chiaro che il blackout ha avuto inizio poco dopo le 12:00 (ora italiana). In pochi minuti c’è stato un primo picco delle segnalazioni, poi un calo e successivamente un altro aumento.

Aggiornamento (2 marzo 2026, 14:45)

Ora l’interfaccia di Claude si carica, ma in cima compare ancora il messaggio Al momento non funziona. Puoi riprovare più tardi . Da un breve test, lo scambio va a buon fine, ma impiega molto tempo.

Aggiornamento (2 marzo 2026, 15:41)

Feedback in forte diminuzione. Significa che i tecnici di Anthropic hanno svolto il loro lavoro ripristinato il servizio. È anche scomparso il messaggio di errore mostrato qui sopra, il chatbot è tornato alla normalità.

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.