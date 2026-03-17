Claude down? No, ma qualche problema c'è (update)

Non si tratta di un vero e proprio down, ma oggi Claude ha senza dubbio qualche problema. L’AI di Anthropic sta impiegando più tempo del solito per elaborare le richieste: qui sotto il test che abbiamo appena eseguito. A un semplice ciao compare l’avviso Ci sta mettendo più del solito , accompagnato dal numero di tentativi effettuati per generare una risposta.

Problemi per Claude il 17 marzo 2026

A testimoniare che qualcosa non sta andando per il verso giusto sono anche i feedback inviati a Downdetector. Il volume non è elevatissimo, ma come appena scritto c’è chi sta sperimentando un rallentamento nelle interazioni con il chatbot.

Non è da escludere che sia un’anomalia in qualche modo legata ai tanti nuovi utenti che in queste settimane stanno passando al servizio. Inoltre, nei giorni scorsi Anthropic ha deciso di raddoppiare i limiti d’uso per tutti, anche per chi si affida a un account gratuito. Questo si traduce inevitabilmente in un carico di lavoro aggiuntivo per l’infrastruttura.

Aggiornamento (17 marzo 2026, 11:23)

La conferma dei problemi in corso arriva dalla dashboard ufficiale di Claude. Anthropic comunica di aver rilevato un numero elevato di errori generati dai modelli Sonnet 4.6 e Opus 4.6. Sembrano essere interessati solo gli utenti Free del chatbot. Questo spiegherebbe il perché dello stop che abbiamo incontrato (screenshot a inizio articolo, il test è stato effettuato con account gratuito) e il numero contenuto delle segnalazioni. I tecnici sono già al lavoro per implementare un fix nel minor tempo possibile.

Aggiornamento (17 marzo 2026, 11:55)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è costante e non ci sono ulteriori aggiornamenti dalla dashboard ufficiale di Anthropic.

Aggiornamento (17 marzo 2026, 13:54)

I problemi di Claude sono definitivamente rientrati. I rallentamenti sono scomparsi e anche la dashboard ufficiale conferma che l’implementazione del fix è stata ultimata. Il team dei tecnici rimane al lavoro per monitorare la situazione.