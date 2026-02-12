Claude gratis diventa più potente, crea file e si collega alle app

Mentre OpenAI prepara il terreno per la pubblicità su ChatGPT per gli utenti gratuiti e Go, con tanto di marchi come Audible di Amazon, Ford e Adobe pronti a infilarsi nelle conversazioni, Anthropic fa la mossa opposta: aggiunge delle nuove funzioni alla versione gratuita di Claude, in cambio di… nulla.

Anthropic potenzia Claude free: niente pubblicità, più funzioni

OpenAI ha scelto di monetizzare gli utenti free con gli annunci, Anthropic prova ad attirarli offrendo di più, senza chiedere pretendere niente in cambio. Due filosofie opposte.

L’elenco delle novità è sostanzioso. Da oggi, anche chi usa Claude senza abbonamento può creare e modificare file, come fogli Excel, presentazioni PowerPoint, documenti Word e PDF, una funzione che fino a ieri era riservata ai piani a pagamento, introdotta a settembre. Il tutto è alimentato dal modello Sonnet 4.5.

Poi ci sono i Connettori, che permettono di collegare Claude a servizi esterni: Canva, Slack, Notion, Zapier, PayPal e tanti altri. In pratica, il chatbot può comunicare con gli strumenti che le persone usano davvero nel lavoro quotidiano. A questo si aggiungono le Skills, la possibilità di insegnare a Claude compiti specifici, caricando cartelle di istruzioni, script e risorse che il chatbot attiva automaticamente quando servono.

Completano il pacchetto le conversazioni più lunghe, le risposte interattive e una ricerca vocale e per immagini migliorata. Per un piano gratuito, non è poco!

La frecciatina del Super Bowl

Anthropic non si è limitata all’annuncio tecnico. La settimana scorsa aveva già promesso che Claude resterà senza pubblicità, e durante il Super Bowl ha lanciato uno spot che prendeva in giro la monetizzazione pubblicitaria di OpenAI.

È una strategia che funziona su due livelli, da un lato posiziona Claude come l’alternativa “pulita” a ChatGPT, dall’altro alimenta il racconto di un’azienda che si preoccupa più della qualità che dei ricavi pubblicitari. Quanto questa narrazione reggerà nel lungo periodo è un’altra questione, mantenere un prodotto gratuito e potente senza pubblicità richiede fiumi di denaro, e prima o poi qualcuno quel conto dovrà pagarlo.