Clic su un sito phishing? Niente panico: ecco come evitare guai

Gli attacchi phishing sono ormai diventati molto raffinati e, dunque, difficili da individuare.

In tal senso, l’eventualità di cliccare su un link che porta su un sito di questo tipo non è un evento così improbabile. Ma nel caso ciò accada, qual è il comportamento da mantenere per evitare guai?

In primis, è importante mantenere la calma: agendo in maniera fredda e logica, infatti, è possibile evitare disastri anche in caso di clic su un sito phishing. Appena ci si accorge che il sito su cui si sta navigando non è quello che sembra, è importante evitare il più possibile le interazioni con lo stesso.

Clic su collegamenti interni e non, compilazione di moduli e accettazione di cookie sono comportamenti da evitare. Per ovvie ragioni, il download automatico di file deve mettere in allarme l’utente: nel caso, il file ottenuto va immediatamente cancellato.

In alcuni casi, può essere utile disconnettersi del tutto da Internet per poter agire in un ambiente più sicuro.

Hai appena fatto un clic su un sito phishing? Il primo passo per uscirne indenne è mantenere la calma

Da offline, la priorità cambia. Per evitare la perdita/furto di dati, infatti, è necessario fare un rapido backup dei file più preziosi presenti sul dispositivo. Unità USB esterne, memorie SSD o qualunque altro tipo di accessorio utilizzabile in tal senso può essere utile.

A questo punto è possibile agire con una scansione anti-malware, per individuare e rimuovere eventuali infezioni. Una volta appurato che il computer è, almeno in apparenza, pulito, è possibile tornare online. Qui, però, il lavoro non è finito: aggiornare le password più sensibili, per esempio, può essere una buona pratica.

Al di là di queste raccomandazioni, l’adozione di strumenti avanzati di protezione possono aiutare sia in fase di prevenzione che a fatidico clic avvenuto.

Non stiamo parlando solo di antivirus: scegliere una VPN di alto livello, per esempio, può aiutare a mitigare i rischi legati rispetto alla visita di un sito phishing e non solo.

Con l’offerta di AtlasVPN, che offre per un tempo limitato uno sconto dell’85% sul prezzo di listino, hai l’opportunità imperdibile di assicurarti uno dei migliori strumenti del settore a un prezzo a dir poco contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.