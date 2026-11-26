Un cursore che si muove sullo schermo mentre la mano resta immobile sul bracciolo. Per chi ha una paralisi grave, la scena è inverosimile. Neuralink, la più riservata tra le creature di Elon Musk, ha appena ottenuto il via libera per portarla nella fase in cui o si dimostra tutto o si torna a casa.

Neuralink, via libera della FDA allo studio su pazienti con SLA

Il 25 novembre l’azienda ha annunciato di aver ricevuto l’autorizzazione della FDA, l’agenzia americana che sorveglia farmaci e dispositivi medici, per avviare lo studio pilota di LINK. Prima di stappare lo spumante, una precisazione: non è un’approvazione alla vendita. Neuralink la presenta come il primo studio al mondo, o meglio negli Stati Uniti, per un’interfaccia cervello-computer impiantabile. Pilota vuol dire che è l’ultimo grande esame prima della richiesta ufficiale di commercializzazione. Se i risultati reggono, si bussa alla porta dei regolatori, altrimenti restano nisba.

Il sistema è fatto di due pezzi: un chip minuscolo, l’impianto N1, e un software che decodifica ciò che il cervello gli sussurra. Lo studio cerca adulti con paralisi severa causata da sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. Le iscrizioni sono aperte in diversi centri ospedalieri americani e il monitoraggio medico durerà due anni.

L’obiettivo è valutare se i partecipanti riescono a controllare dispositivi digitali col pensiero, con attenzione ai risultati concreti, quelli che migliorano l’autonomia di ogni giorno. Non si misura quanto sia spettacolare il trucco, ma se qualcuno riesce a scrivere un messaggio senza chiedere aiuto.

Come si comanda un mouse senza muovere un dito

L’impianto si trova nella zona del cervello che governa i movimenti, la corteccia motoria. Lì ascolta i segnali elettrici dell’intenzione di muoversi. Il partecipante immagina di spostare la mano, il software traduce, e il cursore obbedisce. I nervi danneggiati vengono semplicemente aggirati.

Il repertorio, per ora, è quello di un mouse d’altri tempi: spostare il puntatore, clic sinistro, clic destro, clic centrale. Basta, però, per navigare, scrivere ai familiari, guardare video, disegnare, giocare. Qualcuno ha provato funzioni più ardite, come tastiera, console, sedia a rotelle e braccio robotico, ma Neuralink precisa che non sono disponibili per tutti.

Trenta partecipanti e un record di velocità

Secondo l’azienda, oltre 30 volontari hanno già ricevuto l’impianto negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Nessun incidente grave legato al dispositivo, assicura Neuralink. Alcuni hanno raggiunto la velocità di un mouse tradizionale già nella prima settimana. La curva di apprendimento però cambia da persona a persona, c’è chi prende il controllo il primo giorno e chi ci mette qualche settimana, e il cursore può richiedere qualche ora di calibrazione ogni settimana.

C’è anche chi ci ha ritrovato pezzi di vita. Fra i partecipanti c’è Noland Arbaugh, che dice che l’impianto gli ha restituito parti di vita che credeva perdute per sempre. Altri sono tornati a studiare o hanno ripreso a disegnare.

Cosa c’è sotto la cute

L’operazione la fa un neurochirurgo, con il paziente in anestesia. Si apre un’apertura nel cranio, in modo non troppo diverso dalla stimolazione cerebrale profonda già in uso. Poi entra in scena il robot R1, che infila nella superficie della corteccia fili più sottili di un capello. L’impianto si incastra nel cranio e la ferita si richiude. Quando i capelli ricrescono non si vede più nulla: niente cavi, niente connettori, nessuna batteria che penzola.

La ricarica avviene a distanza, attraverso la pelle, con un caricabatterie che sta in una tasca di un cappello fornito ai partecipanti. Un pieno regge circa quattro ore, e si può usare l’impianto anche mentre si ricarica. Il tutto dialoga con un MacBook fornito dallo studio, e da lì si può comandare altro, come telefono, PC Windows o console.

Con i piedi per terra: non è una cura. Non restituisce movimento, sensibilità o parola, e non fa lavorare muscoli e nervi. Offre un nuovo modo di agire sul mondo digitale, e nessuno promette di più. I rischi sono quelli di ogni intervento al cervello: emorragie, infezioni, convulsioni, gonfiore, problemi di guarigione, impianto che si sposta o smette di funzionare, più questioni di privacy e sicurezza dei dati.

Il percorso

L’iter parte da un modulo online di dieci minuti e continua con un colloquio con il team, due giorni di visite e risonanza magnetica, la conferma e l’intervento. Dopo l’operazione, di solito si torna a casa circa un giorno più tardi. Il dispositivo si accende solo dopo circa dieci giorni, quando la ferita è guarita. I controlli arrivano a 10 e 45 giorni, poi a 3, 6, 12 e 24 mesi, alcuni in presenza e altri da casa. Partecipare non costa nulla, i viaggi e l’alloggio sono coperti, e si può uscire dallo studio quando si vuole, senza penali.

Il prossimo impianto

Intanto in laboratorio si lavora a un impianto di nuova generazione, con più elettrodi e una chirurgia meno invasiva. Il passo ancora più ambizioso si chiama Blindsight, un sistema pensato per stimolare direttamente l’area del cervello dedicata alla vista, nella speranza di ridarla a chi non vede.