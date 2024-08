Cloud a vita: la soluzione ai problemi di spazio è anche la scelta più conveniente

Il cloud a vita è la soluzione ai propri problemi di spazio di smartphone, tablet e computer. Gli utenti che hanno bisogno di tanto spazio di archiviazione hanno la possibilità di acquistare uno spazio cloud, senza dover ricorrere agli abbonamenti e, quindi, senza costi ricorrenti.

Si tratta di una soluzione comoda e in grado di garantire un risparmio enorme nel lungo periodo. L’acquisto di uno spazio cloud è un vero e proprio investimento, in grado di risolvere i problemi di spazio.

La scelta giusta, in questo caso, è pCloud che propone tre diversi piani “a vita” con la possibilità di ottenere fino a 10 TB di spazio. Per accedere subito alle offerte proposte basta visitare il sito ufficiale di pCloud, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

pCloud: la scelta giusta per il cloud a vita

Con pCloud è possibile scegliere tra tre piani di storage “a vita”. Le opzioni disponibili sono:

500 GB al costo di 199 euro

al costo di 199 euro 2 GB al costo di 399 euro

al costo di 399 euro 10 TB al costo di 1.190 euro

Tutte le versioni “lifetime” di pCloud sono disponibili anche con pagamento in 3 rate con PayPal e includono una garanzia di rimborso di 14 giorni. È possibile, inoltre, incrementare lo spazio disponibile andando ad acquistarne altro in una fase successiva. Per i dettagli completi basta premere sul box qui di sotto.

Cloud a vita: il risparmio è garantito

Scegliere un servizio di cloud a vita garantisce un risparmio considerevole. Prendiamo il caso dei 2 TB di spazio di archiviazione. In media, un abbonamento per avere 2 TB di spazio costa circa 99,99 euro all’anno.

Chi sceglie pCloud, invece, paga 399 euro una tantum. Dopo quattro anni, quindi, la spesa sarà identica tra abbonamento e cloud a vita. Dal quinto anno, invece, chi ha scelto il cloud a vita potrà risparmiare quasi 100 euro all’anno.