Cloud Architect certificato: bastano 24,99 euro

In un mondo cloud sempre più complesso, il ruolo dei Cloud Architect diventa fondamentale per quelle aziende che intendono rimodulare in quest'ottica le proprie attività. Per potersi posizionare nel mondo dei Cloud Architect è però necessario far forza sulla formazione e sulle certificazioni, utili a dimostrare le competenze acquisite e ad aprire nuove porte per il proprio futuro professionale. Tutto ciò non è necessariamente gravato da costi eccessivi: cogliendo la giusta opportunità, ad esempio, diventare un Cloud Architect certificato per soluzioni Amazon AWS può costare anche solo 24,99 euro.

AWS Certified Cloud Architect

24,99 euro è infatti il prezzo del corso Udemy che consente di ottenere la certificazione “Amazon AWS Certified Solutions Architect – Associate 2020/2021“. Il corso ha la durata di 15,5 ore (la somma dei singoli video on-demand), con 24 risorse scaricabili, oltre 500 slide ed i seguenti obiettivi di fronte:

Effettuare l'esame di Certificazione AWS Certified Solutions Architect – Associate 2018 ed avere buone possibilità di superarlo.

Creare e gestire le istanze EC2 utilizzando bilanciatori di carico e Auto Scaling.

Definire e gestire ogni opzione di STORAGE presente nel cloud AWS.

Conoscere ogni aspetto del NETWORKING e dei servizi di rete più in generale.

Approfondire gli aspetti legati alla SICUREZZA dell'infrastruttura AWS.

Creare e gestire i DATABASE sia relazionali che NoSQL.

Creare un'infrastruttura WordPress in Alta Affidabilità.

Conoscere e testare molteplici servizi AWS destinati alle più svariate attività.

Perchè prendere una certificazione in ambito Cloud? Perchè ormai non puoi farne a meno. Il panorama informatico, italiano e internazionale, è in rapida evoluzione e le infrastrutture stanno evolvendo di conseguenza. Dal server fisico alla virtualizzazione fino ad approdare al Cloud Computing che ha stravolto, per più motivi, gli scenari a cui eravamo abituati. Le aziende sono in fermento ed è appena iniziata una vera e propria corsa per adeguare e modernizzare ogni datacenter; nello specifico per migrarli verso ambienti in Cloud.

Puntare su AWS è una scelta di per sé logica poiché implica un investimento nella soluzione cloud più diffusa in assoluto. Il prezzo in offerta ha una durata di poche ore, ma anche a prezzo pieno (159,99 euro) resta un'opportunità irrinunciabile per quanti hanno identificato nel Cloud Architect la propria figura di riferimento sulla quale proiettare il proprio futuro professionale.