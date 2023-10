Cloud avanzato con crittografia end-to-end: ecco la soluzione

I tempi cambiano e oggi, più che tanto spazio di archiviazione sui nostri dispositivi, abbiamo bisogno di un cloud efficiente. Questo perché, sempre più spesso, necessitiamo di accedere ai nostri dati personali e aziendali da più dispositivi modificandoli e interagendo con essi in tempo reale. Esiste una soluzione economica e all’avanguardia in grado di fornirti anche una crittografia end-to-end sui tuoi dati. Attiva ora NordLocker al 70% di sconto.

Grazie a questo servizio hai a disposizione un’app multidispositivo in grado di garantirti una gestione completa di tutti i tuoi dati. Si tratta di un luogo privato dove caricare tutti i tuoi file per uso personale o da condividere con altri utenti come familiari o colleghi. Oltre alla sua utilità funzionale, NordLocker è uno strumento importante per proteggere questi dati da criminali informatici, sorveglianza e malware.

Con NordLocker ti godi il massimo della privacy perché è basato su un’architettura a conoscenza zero. Ciò significa che nemmeno l’azienda e i suoi tecnici sono a conoscenza di ciò che archivi nel tuo caveau in cloud. Quindi si tratta di un posto non solo sicuro, ma dove hai il controllo completo degli accessi, senza differenze né distinzioni.

Cloud speciale? NordLocker

Con NordLocker al 70% di sconto ottieni un cloud speciale accessibile ovunque e in qualsiasi momento. Grazie alle sue app desktop e mobile puoi accedere ai tuoi dati e file da tutti i tuoi dispositivi in maniera sicura, ma allo stesso tempo semplice e intuitiva. Carica ciò che vuoi nell’archivio o sincronizzalo su un dispositivo condiviso. Ogni dato rimarrà privato perché niente e nessuno può accedervi senza la tua autorizzazione.

Grazie al backup automatico, tutti i tuoi dati importanti vengono protetti da eventuali accessi non autorizzati, malware, fughe o file rubati e dispositivi smarriti. Copia e incolla tutto ciò che vuoi mettere al sicuro o semplicemente rendere disponibile su tutti i tuoi device.

