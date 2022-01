Cloud: con questo servizio non pagherai nessun abbonamento

Cerchi un cloud spazioso ma senza abbonamento? Abbiamo la soluzione che fa per te: si chiama pCloud e offre spazi di archiviazione con pagamento una tantum. Ciò significa che saranno tuoi per sempre. In un'era dove il digitale ha sostituito l'analogico e il cartaceo, proteggere i file più importanti e i propri ricordi diventa un bisogno sempre più impellente. Googlando in rete, però, vi renderete presto conto che la maggior parte delle piattaforme fornisce un servizio ad abbonamento, vincolandoti così ad una spesa che dovrai sostenere per diverso tempo se non vuoi perdere i tuoi preziosi file. PCloud è diverso: dopo aver pagato lo spazio d'archiviazione, questo diventerà tuo e potrai farne ciò che vorrai. Anche il prezzo è piuttosto economico, se rapportato ai vantaggi. Grazie alla promozione attualmente in corso, infatti, piano Premium Plus da ben 2TB (il più spazioso) è in offerta a 245 ero, anziché 980.

pCloud: conviene davvero?

I vantaggi offerti da pCloud sono diversi e tutti lo rendono uno dei best deal in circolazione. Il servizio è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS ed è disponibile anche via web: ogni dispositivo è sincronizzato automaticamente con l'archivio, perciò potrai accedere ai tuoi file in qualsiasi momento. Una possibilità molto utile soprattutto in certi contesti lavorativi che richiedono l'impiego di più dispositivi o piattaforme. La sicurezza dei nostri dati è garantita dal protocollo TLS/SSL, mentre a tutti i file viene applicata crittografia 256-bit AES.

Un altro interessante aspetto è la fruibilità del nostro spazio di archiviazione, che non è più un semplice “deposito” di file ma con pCloud diventa una vera e propria media gallery con tanto di player integrato da cui ascoltare canzoni, vedere video o semplicemente scorrere fra le fotografie. Le opzioni e funzionalità offerte da pCloud sono tante e riassumerle tutte è impossibile: puoi dare un'occhiata accedendo alla pagina ufficiale, dove è possibile anche acquistare il piano più adatto alle proprie esigenze scegliendo fra quello da 500GB oppure quello da 2TB, in promozione a 350 euro invece di 980.