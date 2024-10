Cloud gaming e streaming: Fire TV Stick + controller Luna a -31€

Il bundle 2-in-1 che include Fire TV Stick e il controller Luna è in offerta a tempo su Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà online. Il primo dispositivo non ha certo bisogno di presentazioni: è il dongle HDMI che trasforma in un istante qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV. Il secondo, invece, è il joypad per il cloud gaming progettato direttamente dalla società. Se li compri insieme risparmi 31 euro rispetto al migliore sconto recente.

Fire TV Stick e il controller Luna, insieme e in sconto

È la soluzione ideale per giocare in streaming, senza bisogno di comprare una console o un PC dedicato. Se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è una selezione di titoli gratuiti che cambia ogni mese: a questo giro include Fortnite, Alien Isolation, Mortal Shell, Fallout 3, XDefiant, Dusk, LEGO Fortnite, Fallout New Vegas, PERISH, Tormented Souls, Rocket Racing, AMID EVIL, Valfaris, DOOMBLADE, Monster Harvest, Dr. Fetus’s Mean Meat Machine, Fortnite Festival e Trackmania. Inoltre, puoi utilizzare Fire TV Stick per vedere i film e le serie che preferisci. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista il bundle che include Fire TV Stick e il controller Luna al prezzo finale di 66,98 euro, con un risparmio di 31 euro rispetto alla migliore offerta recente.

Come anticipato, è una promozione a tempo: approfittane che sia troppo tardi. Come si può facilmente immaginare, sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, il pacchetto arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.