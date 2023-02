Cloud Hosting a soli 26€? Ecco quale provider scegliere

La scelta di un hosting è una fase molto delicata durante l’avvio di un progetto digitale.

Optare per la piattaforma sbagliata può costare molto, sia lato sicurezza che per quanto concerne le performance, con tanto di calo di visite e problemi di posizionamento.

Di contro però, molto spesso i provider che offrono più garanzie non hanno sempre prezzi accessibili. Per chi è alle prime armi dunque, trovare il giusto bilanciamento tra costo e servizio offerto è una priorità assoluta.

Sotto questo punto di vista, i piani di cloud hosting proposti da VHosting includono alcune tra le migliori soluzioni possibili. Con 10 anni di esperienza alle spalle, una qualità sottolineata dalle tante recensioni positive su Trustpilot, questo provider rappresenta uno dei punti di riferimento nel settore.

Cloud Hosting a un costo contenuto? La proposta di VHosting è una delle migliori in circolazione

Il piano Hosting Low Cost proposto da VHosting, rappresenta un ottimo punto di partenza per chi vuole realizzare il proprio primo sito Web o un blog personale. Si parla di spazio su SSD NVMe da 4 a 30 GB con tanto di:

Apache con NGINX Cache

caselle di posta elettronica illimitate

database illimitati

backup automatico

certificato SSL gratuito

accesso SSH.

A quanto elencato finora va poi aggiunto un dominio gratuito (.IT o .EU) incluso nel pacchetto. Come dice il nome stesso della sottoscrizione poi, il costo è alquanto contenuto: si parla di 26 euro (più IVA) all’anno per un hosting cloud di tutto rispetto.

Come è facile immaginare però, VHosting va anche oltre, offrendo piani specifici per WordPress e hosting professionali dedicati.

Altri servizi proposti dalla piattaforma includono server VPS cloud e server dedicati, il tutto contraddistinto come sempre dalla qualità tipica di VHosting.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.