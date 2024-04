Cloud senza abbonamento di pCloud: l'offerta da non perdere a soli 199 euro

Vuoi un cloud senza abbonamento? pCloud ha la soluzione perfetta per te: offerta imperdibile sui suoi piani a vita da 500 GB, 2 TB e 10 TB di spazio con sconti fino al 37%.

Liberati dai vincoli degli abbonamenti e approfitta di questa opportunità unica per garantirti un archivio digitale a prova di futuro. Con un pagamento una tantum, avrai accesso a tutte le funzionalità avanzate di pCloud senza dover preoccuparti di costose sorprese.

Tre piani cloud senza abbonamento per soddisfare ogni esigenza

Scegli il piano Premium da 500 GB a soli 199 euro (invece di 299), perfetto per archiviare documenti importanti, foto e video senza limiti di spazio. Oppure, se hai esigenze più avanzate, opta per il piano Premium Plus da 2 TB a 399 euro (invece di 599), ideale per archiviare grandi quantità di file multimediali ad alta risoluzione, creare backup completi e gestire progetti collaborativi in modo efficiente. Se invece vuoi esagerare, c’è il piano Ultra da 10 TB a 1.190 euro (invece di 1.890).

Sottoscrivendo uno dei piani pCloud, otterrai:

Protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file.

per tutti i file. 5 copie di file su server differenti per una maggiore ridondanza.

Opzione per un grado extra di crittografia per la massima sicurezza dei dati sensibili.

Caricamento automatico del rullino fotografico per avere sempre le tue foto al sicuro.

Estensione HDD attraverso pCloud Drive per integrare il tuo cloud storage con il tuo computer.

per integrare il tuo cloud storage con il tuo computer. Accesso selettivo offline per lavorare ai tuoi file anche senza connessione internet.

Sincronizzazione automatica su dispositivi multipli per avere sempre i tuoi file a portata di mano.

pCloud è sicuro di soddisfare le tue esigenze. Ma se non dovesse essere così, hai diritto a un rimborso completo entro 10 giorni.

Non perdere questa occasione unica: approfitta subito dell’offerta di pCloud e acquista uno spazio cloud senza abbonamento approfittando degli sconti fino al 37%.