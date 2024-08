Cloud sicuro per i tuoi file adesso scontato fino al 75%

Ti sei mai trovato nella spiacevole situazione di perdere file importanti come foto, contratti o fatture? Capita, purtroppo, a volte per colpa del crash del computer, di un virus o, peggio ancora, per aver pigiato sul tasto sbagliato. Adesso c’è una soluzione innovativa e, soprattutto, scontata fino al 75%. Parliamo naturalmente del cloud sicuro di Internxt, che protegge i tuoi preziosi dai come nessun altro servizio uguale.

Cloud sicuro per i tuoi file: l’offerta da non perdere

Internxt è progettato per offrire spazio protetto e affidabile dove archiviare i propri dati. Con questo servizio, è possibile accedere ai file da qualsiasi dispositivo, in qualunque momento e luogo, grazie al sistema storage all’avanguardia.

Ma perché mai scegliere Internxt? La risposta è semplice. Questo spazio di archiviazione online all’insegna della sicurezza utilizza la crittografia end-to-end e la tecnologia distribuita per proteggere i dati dagli accessi non autorizzati. Un dettaglio non da poco, soprattutto quando si tratta di conservare documenti per molto tempo.

Internxt vanta anche una serie di caratteristiche in grado di soddisfare gli utenti più esigenti. Grazie ai suoi sofisticati sistemi di crittografia e ai backup multipli, potrai dormire sonni tranquilli.

La facilità d’uso è un altro punto a favore di Internxt. La sua interfaccia, infatti, è user-friendly e consente di caricare, organizzare e condividere file con estrema semplicità.

Adesso arriviamo alla parte che stavi aspettando: gli sconti. Per un periodo limitato, Internxt offre sconti del 75% sui piani a vita. Tra i piani disponibili, troviamo:

2 TB : solo 249 euro anziché 900 Euro.

: solo anziché 900 Euro. 5 TB : 449 euro invece di 1900.

: invece di 1900. 10 TB: 749 euro rispetto ai 2900 euro di listino.

Ora non ti resta che cogliere al volo questa occasione unica e garantirti questo spazio cloud sicuro per i tuoi file.