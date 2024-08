Cloud storage più economico: ecco perché con un piano lifetime si risparmia

Per accedere al miglior servizio di cloud storage è necessario valutare con attenzione le proposte disponibili per il cloud a vita che può essere considerato anche come il cloud più economico: attivando un piano “lifetime”, che prevede l’acquisto di uno spazio cloud, senza i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti, è possibile ottenere un risparmio enorme nel lungo periodo.

La scelta migliore, per questo di servizio, è pCloud che mette a disposizione diversi piani “a vita” con la possibilità di ottenere fino a 10 TB in cloud, senza essere vincolati a dover mantenere attivo un abbonamento. Per verificare le offerte basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di pCloud.

pCloud: con il cloud a vita si risparmia

Con pCloud è possibile scegliere tra i seguenti piani:

500 GB al costo di 199 euro invece di 299 euro

al costo di invece di 299 euro 2 TB al costo di 399 euro invece di 599 euro

al costo di invece di 599 euro 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 1.890 euro

Tutte le versioni sono acquistabili anche in 3 rate, con PayPal, e possono beneficiare di una garanzia di rimborso esercitabile entro 14 giorni. Gli utenti, dopo l’acquisto, possono effettuare un upgrade, aggiungendo ulteriore spazio cloud, se necessario.

Il risparmio garantito dal cloud a vita rispetto al cloud in abbonamento è evidente. Prendiamo il caso del piano da 2 TB e mettiamo a confronto pCloud con Google One. Il primo costa 399 euro una tantum mentre il secondo prevede un canone di 99 euro all’anno. Dopo quattro anni, non ci saranno differenze in termini di spesa tra i due servizi. Successivamente, però, chi ha scelto pCloud risparmierà 99,99 euro all’anno. Nel lungi periodo, quindi, il risparmio garantito dal cloud a vita sarà enorme. Si tratta, quindi, della scelta più economica per il servizio di cloud storage.

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e scegliere il piano desiderato.