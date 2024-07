Cloud storage: risparmia fino a 700 euro sui piani a vita di pCloud

Foto, video, film e serie tv in streaming: tutto bello, fino a quando però lo smartphone o il computer non presentano il conto: spazio di archiviazione esaurito. Tra le altre cose, la stagione estiva è una delle più critiche, dato che in vacanza o in spiaggia ci sono molte più possibilità di scattare una foto, girare un video o guardare uno dei propri contenuti preferiti in streaming.

La soluzione più efficace oggi disponibile è l’attivazione di un servizio di cloud storage in grado di potenziare la propria memoria. Uno dei servizi migliori, sia per il rapporto qualità-prezzo che per la sicurezza, è pCloud: in queste ore i suoi piani a vita sono in sconto fino al 37%, che corrisponde a un risparmio massimo di 700 euro.

Piani a vita di pCloud in sconto fino al 37%

pCloud offre uno dei cloud storage più sicuri d’Europa. Merito dell’utilizzo di una crittografia di alto livello e della legge federale svizzera sotto cui ricade l’azienda, che integra una rigorosa protezione dei dati personali di ciascun utente. A questo proposito, segnaliamo anche la posizione dei server all’interno dell’Unione europea, con i dati memorizzati in un centro dati certificato e sicuro.

Tornando invece al discorso iniziale, pCloud si serve della crittografia lato client, che consente ai suoi utenti di avere l’esclusiva sulle chiavi per la decifratura dei file. Nessuno, nemmeno all’interno dell’azienda con sede in Svizzera, ha accesso ai file memorizzati nello spazio cloud.

Con l’ultima offerta in corso, i piani a vita di pCloud sono in sconto fino al 37%:

Premium 500 GB : 199 euro invece di 299 euro grazie al 33% di sconto (pagamento unico)

: 199 euro invece di 299 euro grazie al 33% di sconto (pagamento unico) Premium Plus 2 TB : 399 euro invece di 599 euro grazie al 33% di sconto (pagamento unico)

: 399 euro invece di 599 euro grazie al 33% di sconto (pagamento unico) Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro grazie al 37% di sconto (pagamento unico)