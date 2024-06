Cloud storage senza abbonamento per risolvere i problemi di memoria

Il cloud storage senza abbonamento è finalmente arrivato per salvare tutti i disperati che hanno la memoria del telefono quasi piena. La nuova offerta di pCloud permette infatti di archiviare in maniera sicura, affidabile e con una valanga di funzionalità senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. E tutto questo in cambio di una tantum che parte da soli 199 euro, con sconti fino al 37%.

Ecco il pacchetto delle meraviglie in dettaglio: il piano Premium da 500 GB a soli 199€ (invece di 299€), il Premium Plus da 2 TB a 399€ (invece di 599€) e l’Ultra da 10 TB a 1190€ (invece di 1890€). Ed è tutto tuo per sempre.

Cloud storage senza abbonamento: le funzionalità avanzate

I piani pCloud non sono soltanto economici, ma anche pieni di funzionalità avanzate. Hai a disposizione la sincronizzazione automatica e un media player integrato per le tue maratone di serie TV. Ci sono anche strumenti di gestione avanzata dei file, backup da altre piattaforme cloud e sicurezza di livello militare con crittografia 256-bit AES e TLS/SSL.

La cosa magnifica è che puoi provare tutto questo gratuitamente per 14 giorni. Se il piano non fa per te, puoi ottenere il rimborso completo della spesa. Insomma, è come avere un assaggio del paradiso senza dover per forza prenotare un biglietto di sola andata.

Il mantra di pCloud è semplice: una volta che hai acquistato lo spazio, è tuo per sempre. Nessun abbonamento, nessun extra da pagare, solo spazio a volontà per i tuoi amati file.

Allora, perché aspettare? Buttati a capofitto nell’universo pCloud e scegli tra 500 GB, 2 TB o 10 TB. Risparmia fino al 37% con l’offerta sul cloud storage senza abbonamento e dimentica per sempre quel fastidioso messaggio “Memoria quasi piena”.