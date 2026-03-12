 Cloud storage a vita conviene davvero? Con pCloud paghi una volta e dimentichi gli abbonamenti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cloud storage a vita conviene davvero? Con pCloud paghi una volta e dimentichi gli abbonamenti

Sei sicuro che il Cloud Storage a vita conviene davvero? Il segreto è solo pCloud, paghi una volta e dimentichi tutti gli abbonamenti.
Cloud storage a vita conviene davvero? Con pCloud paghi una volta e dimentichi gli abbonamenti
Informatica Cloud & Hosting
Sei sicuro che il Cloud Storage a vita conviene davvero? Il segreto è solo pCloud, paghi una volta e dimentichi tutti gli abbonamenti.
pCloud

Probabilmente ti starai chiedendo se il cloud storage a vita è una soluzione che conviene davvero. Il segreto è scegliere bene la quantità di spazio in base alle tue esigenze e poi pCloud che paghi solo una volta dimenticandoti gli abbonamenti. Il vantaggio è che potrai aggiungere altro spazio a vita a quello che hai già acquistato, nel caso dovesse finirti. Però tranquillo, hai ben tre soluzioni tra cui scegliere, adatte proprio a tutti.

Passa al cloud storage a vita

Scelto da più di 22 milioni di persone, questa è una delle soluzioni più avanzate e sicure che meritano la tua fiducia. Tutti i piani includono le stesse funzionalità incredibili. Lato sicurezza, pCloud protegge i tuoi file grazie a rigorose leggi svizzere sulla privacy e li archivia in data center certificati e sicuri sfruttando anche la crittografia AES a 256 bit di livello militare. Potrai anche decidere di collaborare condividendo intere cartelle o singoli file con link protetti da password.

Lato funzionalità, ogni piano a vita pCloud offre una gestione non solo intuitiva, ma anche pratica dello storage. Da una parte è possibile caricare qualsiasi tipo di file di qualsiasi dimensione, senza limiti di velocità di trasferimento ed è anche possibile ripristinare le versioni precedenti. Inoltre, è anche incluso lettore multimediale per musica e video integrato. L’app multi-device ti permette di accedere da qualsiasi dispositivo e puoi trasferire o fare backup da cloud di terze parti.

Quale piano a vita pCloud scegliere

Se sei arrivato fin qui è perché ti starai chiedendo quali sono i piani a vita messi a disposizione da pCloud, come scegliere quello giusto e quanto dovrai spendere una volta per sempre. Questa azienda mette a tua disposizione 3 cloud storage a vita che variano solo in base alla dimensione.

Passa al cloud storage a vita
  1. Premium 500 GB a soli 199 euro, invece di 299 euro. Perfetto per la maggior parte di utenti che vuole gestire foto, video e diversi contenuti multimediali senza occupare spazio sui suoi dispositivi e avendo la possibilità di accedervi ovunque.
  2. Premium Plus 2 TB a soli 399 euro, invece di 599 euro. Ideale per chi ama scattare foto, registrare video, immortalare ogni ricordo o che deve fare i conti con una mole importante di file e documenti.
  3. Ultra 10 TB a soli 1190 euro, invece di 1890 euro. Ottimo per i professionisti che hanno bisogno di tanto spazio cloud sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!

Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!
GDC 2026: novità di Microsoft per il gaming su Windows 11

GDC 2026: novità di Microsoft per il gaming su Windows 11
Exploit Coruna: Apple rilascia patch per vecchi iPhone

Exploit Coruna: Apple rilascia patch per vecchi iPhone
Google Play con giochi PC, prove gratuite e post della Community

Google Play con giochi PC, prove gratuite e post della Community
Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!

Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!
GDC 2026: novità di Microsoft per il gaming su Windows 11

GDC 2026: novità di Microsoft per il gaming su Windows 11
Exploit Coruna: Apple rilascia patch per vecchi iPhone

Exploit Coruna: Apple rilascia patch per vecchi iPhone
Google Play con giochi PC, prove gratuite e post della Community

Google Play con giochi PC, prove gratuite e post della Community
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 mar 2026
Link copiato negli appunti