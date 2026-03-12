Cloud storage a vita conviene davvero? Con pCloud paghi una volta e dimentichi gli abbonamenti

Probabilmente ti starai chiedendo se il cloud storage a vita è una soluzione che conviene davvero. Il segreto è scegliere bene la quantità di spazio in base alle tue esigenze e poi pCloud che paghi solo una volta dimenticandoti gli abbonamenti. Il vantaggio è che potrai aggiungere altro spazio a vita a quello che hai già acquistato, nel caso dovesse finirti. Però tranquillo, hai ben tre soluzioni tra cui scegliere, adatte proprio a tutti.

Scelto da più di 22 milioni di persone, questa è una delle soluzioni più avanzate e sicure che meritano la tua fiducia. Tutti i piani includono le stesse funzionalità incredibili. Lato sicurezza, pCloud protegge i tuoi file grazie a rigorose leggi svizzere sulla privacy e li archivia in data center certificati e sicuri sfruttando anche la crittografia AES a 256 bit di livello militare. Potrai anche decidere di collaborare condividendo intere cartelle o singoli file con link protetti da password.

Lato funzionalità, ogni piano a vita pCloud offre una gestione non solo intuitiva, ma anche pratica dello storage. Da una parte è possibile caricare qualsiasi tipo di file di qualsiasi dimensione, senza limiti di velocità di trasferimento ed è anche possibile ripristinare le versioni precedenti. Inoltre, è anche incluso lettore multimediale per musica e video integrato. L’app multi-device ti permette di accedere da qualsiasi dispositivo e puoi trasferire o fare backup da cloud di terze parti.

Quale piano a vita pCloud scegliere

Se sei arrivato fin qui è perché ti starai chiedendo quali sono i piani a vita messi a disposizione da pCloud, come scegliere quello giusto e quanto dovrai spendere una volta per sempre. Questa azienda mette a tua disposizione 3 cloud storage a vita che variano solo in base alla dimensione.

Premium 500 GB a soli 199 euro, invece di 299 euro. Perfetto per la maggior parte di utenti che vuole gestire foto, video e diversi contenuti multimediali senza occupare spazio sui suoi dispositivi e avendo la possibilità di accedervi ovunque. Premium Plus 2 TB a soli 399 euro, invece di 599 euro. Ideale per chi ama scattare foto, registrare video, immortalare ogni ricordo o che deve fare i conti con una mole importante di file e documenti. Ultra 10 TB a soli 1190 euro, invece di 1890 euro. Ottimo per i professionisti che hanno bisogno di tanto spazio cloud sicuro.