Clubhouse: aumentano download e pericoli

L’app social del momento è senza dubbio Clubhouse. La sua popolarità è aumentata esponenzialmente negli ultimi due mesi, tanto da attirare l’attenzione di Facebook. I dati pubblicati da App Annie confermano il trend positivo, ma Kaspersky ha evidenziato anche un incremento dei pericoli per la sicurezza, soprattutto a causa di app fasulle per Android.

Clubhouse: popolarità e rischi per la sicurezza

Clubhouse è un social network “audio only” sviluppato da Alpha Exploration e disponibile da aprile 2020 solo per iOS. Per entrare nelle stanze è necessario ricevere un invito da utenti già iscritti. Secondo App Annie, tra il 1 febbraio e il 16 febbraio il numero di download è aumentato da 3,5 a 8,1 milioni. La crescita negli Stati Uniti è stata aiutata dalle apparizioni di noti personaggi, come Elon Musk e Mark Zuckerberg.

La software house ha promesso l’arrivo su Android nei prossimi mesi. Kaspersky ha evidenziato i rischi dovuti proprio all’assenza dell’app per il sistema operativo di Google. Alcuni malintenzionati hanno iniziato a distribuire app fasulle che sono veri e propri spyware, in quanto possono registrare audio e video, accedere alle app di messaggistica e tracciare la posizione dell’utente.

La software house russa ha inoltre scoperto un mercato nero degli inviti. Diversi utenti offrono inviti in cambio di denaro (fino a 125 dollari) su varie piattaforme (eBay, Twitter, Facebook, Craiglist, Telegram e altre). In alcuni casi però si tratta di truffe perché, dopo aver pagato la cifra richiesta, il codice non viene inviato.