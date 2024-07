Il nuovo CMF Phone 1 di Nothing è già in SCONTO

Disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna in un solo giorno per l’offerta a tempo attraverso cui Amazon propone oggi il nuovo CMF Phone 1 a prezzo scontato. È lo smartphone di Nothing annunciato solo pochi giorni fa. Tra le caratteristiche che vale la pena citare ci sono Android 14 preinstallato (con interfaccia Nothing OS 2.6), la presenza del supporto nativo a ChatGPT e le cover intercambiabili che riprendono un concept mai più visto in tempi recenti sui dispositivi mobile (gli accessori per sostituirle sono forniti in dotazione).

CMF Phone 1: le specifiche dello smartphone Nothing

Nell’immagine e nell’elenco qui sotto un riepilogo delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda completa.

Display Super AMOLED LTPS da 6,67 pollici (2400×1080 pixel, 120 Hz);

processore octa core MediaTek Dimensity 7300;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB);

doppia fotocamera posteriore da 50+16 megapixel, selfie camera anteriore da 16 megapixel;

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3;

certificazione IP52 e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

Lo sconto di 40 euro applicato in automatico (non c’è bisogno di coupon o di codici promozionali) ti permette di allungare le mani su CMF Phone 1 al prezzo finale di soli 199 euro (invece di 239 euro). Trattandosi di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile sull’e-commerce. Puoi anche scegliere tra le colorazioni Verde chiaro e Nero quella che preferisci, la spesa non cambia.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo come anticipato la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.