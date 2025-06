Cobolli vs Zverev ATP 500 Amburgo: dove vederla in streaming dall'estero

Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nei quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo, in Germania. Il match si sta giocando proprio in questo momento, seconda partita sul campo centrale dopo Medvedev-Michelsen. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con il Pass Sport attualmente in promozione a 14,99€/mese per 12 mesi (anziché 24,99€/mese).

Ma per chi vuole vedere la partita dall’estero e non incappare nei blocchi geografici imposti dalle varie nazioni? La risposta è: serve una VPN. Nelle prossime righe ti spieghiamo tutto nel dettaglio.

Come vedere Cobolli-Zverev dall’estero: tutto quello che serve sapere

NOW è la piattaforma streaming di riferimento per il tennis internazionale: trasmette tutti i tornei ATP e WTA, Wimbledon in esclusiva, US Open, ATP Finals, Coppa Davis, oltre a calcio europeo, Formula 1, MotoGP, NBA, Eurolega, golf e molto altro. Ma se ci si trova all’estero, il contenuto può essere bloccato per motivi di geolocalizzazione.

La soluzione è semplice: utilizzare una VPN per simulare una connessione dall’Italia. Tra le più affidabili c’è NordVPN, che offre ottime prestazioni e alti standard di privacy. Attualmente, i piani biennali sono in sconto fino al 72%, e con il codice BLAZE5 si può ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente al checkout.

Per seguire Cobolli-Zverev basta connettersi a un server italiano tramite VPN, accedere a NOW e avviare la diretta streaming.