Compressore portatile Xiaomi al minimo storico con questo codice

Il compressore portatile per eccellenza, quello di Xiaomi, protagonista oggi di un’ottima offerta su eBay che permette di acquistarlo a prezzo stracciato. Si tratta del modello Portable Electric Air Compressor 1S, quello nuovo, ed è in sconto a soli 39,09 euro. Per approfittarne non bisogna far altro che inserire il codice FUORITUTTO23 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, attivando così il coupon dedicato.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S: l’offerta

Tra i suoi punti di forza vale la pena citare il design compatto con peso ridotto che rende comodo trasportarlo ovunque, anche in viaggio. Offre ben cinque modalità diverse per gonfiare gli penumatici di auto, moto e bici, ma anche palloni e qualsiasi altra cosa grazie alla possibilità di erogare una pressione fino a 150 psi (personalizzabile). La ricarica della batteria interna avviene tramite cavo USB-C. Il prodotto è nuovo, originale e sigillato, coperto da una garanzia di 24 mesi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momenti è possibile acquistare Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S al prezzo finale dis oli 39,09 euro, semplicemente digitando FUORITUTTO23 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 175.000 feedback positivi a testimonianza della sua affidabilità. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.

La promozione sul compressore portatile fa parte di una nuova iniziativa messa in campo da eBay e valida solo per pochi giorni. È quella che permette di ottenere uno sconto del 15% su centinaia di prodotti per la casa e il giardino, ma non solo. Maggiori informazioni sono consultabili nella pagina dedicata.

Per approfittarne, come già scritto, è sufficiente digitando FUORITUTTO23 quando richiesto, come mostrato nell’immagine qui sopra. Si attiverà così il coupon per ottenere la riduzione di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.