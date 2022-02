Coinbase quest'anno assumerà 2 mila dipendenti

In un post pubblicato sul blog ufficiale proprio oggi, Coinbase ha annunciato che nel 2022 assumerà circa 2.000 nuovi dipendenti. L’obiettivo è quello di lavorare sull’offerta di ulteriori prodotti, nell’ingegneria e design anche “in vista del futuro nel Web 3“. Arriva quindi la conferma che il più grande exchange di criptovalute degli Stati Uniti per volume di scambi è al lavoro su nuovi progetti, molto probabilmente legati anche al metaverso.

Coinbase e la sua politica di espansione commerciale

Nel 2022 Coinbase assumerà circa 2.000 nuovi dipendenti. Le caratteristiche per entrare nel team sono ben descritte nel post da poco pubblicato. I candidati dovranno prosperare in una cultura legata al mondo delle criptovalute. Dovranno dare la priorità a una comunicazione chiara, un’esecuzione efficiente in un clima di continuo apprendimento. Potranno così condividere la loro esperienza nelle criptovalute in un team propositivo e in continua crescita.

Questa scelta arriva da una consapevolezza. Coinbase ha chiaro in mente il momento storico che stiamo vivendo. L’adozione delle criptovalute da parte del pubblico è ai massimi storici oltre all’arrivo costante di nuove applicazioni Web 3. Quali sono quindi gli obiettivi della società?

Uno sguardo al metaverso e agli NFT

Sembra proprio che Coinbase stia guardando al metaverso e ai token non fungibili. La sua missione di espansione commerciale è chiara ed emerge, senza alcun dubbio, da quanto dichiarato nella nota ufficiale pubblicata oggi dalla società:

In Coinbase abbiamo una missione ambiziosa per aumentare la libertà economica nel mondo. Vediamo enormi opportunità di prodotto per il futuro di Web3 . Riteniamo che il nostro settore sia agli inizi e che costruire rampe per la partecipazione degli individui sia fondamentale per guidare il caso d’uso della crittografia di prossima generazione. Ci stiamo anche espandendo per includere prodotti che ospitano contenuti generati dagli utenti come NFT e siamo entusiasti dei nostri ambiziosi piani per il futuro di Coinbase Wallet , migliorando la sicurezza, la facilità d’uso e l’accessibilità.

Interessante anche il planning lavorativo che, in modo simpatico possiamo dire, rispecchia la volatilità delle criptovalute stesse. Un processo di sviluppo che da una parte avanza indipendentemente dall’andamento del mercato crittografico, ma dall’altra ne sfrutta le posizioni: