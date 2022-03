Coinbase Cloud, scommessa Avalanche per gli sviluppatori

Coinbase non è soltanto exchange. Il gruppo ha infatti sviluppato un ramo ulteriore della propria attività per aprirsi ad un raggio più ampio di opzioni e di opportunità, mettendo in questo caso a disposizione degli sviluppatori competenze e infrastrutture in-house. Il ramo Coinbase Cloud, infatti, ha annunciato una stretta collaborazione con Avalanche che apre nuove prospettive a quanti intendono scommettere su questo ecosistema.

Coinbase Cloud mette a disposizione API web3, servizi e infrastrutture per le prossime generazioni degli sviluppatori software. Come parte della nostra visione per abilitare il futuro del web3, stiamo lanciando una suite di soluzioni di infrastruttura blockchain per il crescente ecosistema Avalanche.

Coinbase Cloud sposa Avalanche

Con questa dichiarazione, Coinbase esplicita una importante apertura di credito nei confronti di questa novità del settore: il lancio nel 2020, una incredibile accelerazione nel 2021 e ora lo sbarco sul grande palcoscenico DeFi per un 2022 che promette ulteriori ambizioni. La partnership ha inizio ora e nasce con una prospettiva di lungo periodo: tutti i dettagli tecnici sono già disponibili per mettere a disposizione ogni informazione possa rendersi utile per iniziare lo sviluppo su questo protocollo.

Sfruttando il Coinbase Wallet SDK, gli sviluppatori interessati possono sfruttare la grande community di Coinbase come base di partenza sulla quale costruire le proprie idee. La scommessa su Avalanche e sul token AVAX è basata su alcuni presupposti che hanno reso questo protocollo blockchain particolarmente interessante: performance, costi minimi e sostenibilità sono sul biglietto da visita che ha convinto Coinbase Cloud a questa partnership.

“Avalanche sta contribuendo a costruire un’economia Web3 più vibrante ed accessibile, e stiamo facendo progetti con loro per aiutare il network a crescere e scalare“: così Joe Lallouz, Head of Product Coinbase Cloud, tende la mano alla controparte evidenziando l’interesse comune per un’offerta in grado di rendersi appetibile alle aspettative degli sviluppatori.

AVAX ha esordito su Coinbase già nel settembre scorso: “gli utenti Coinbase possono ora ora acquistare, vendere, ricevere o conservare AVAX“, ma era soltanto un primo contatto esplorativo che si mescolava al flusso di altre novità continuamente aggiunte al servizio.

