Coinbase Derivatives Exchange pronto al lancio del suo primo prodotto

In una nota ufficiale pubblicata sul blog di Coinbase, Coinbase Derivatives Exchange, ex FairX, ha annunciato una novità. Il 27 giugno 2022 lancerà il suo primo prodotto di derivati crittografici. Si tratta di un contratto futures Nano Bitcoin (BIT) con dimensione, per ogni contratto, di 1/100 di bitcoin.

Questi futures BIT saranno disponibili per il trading tramite broker al dettaglio di terze parti e società di compensazione, ma Coinbase Financial Markets è in attesa di ricevere approvazione in merito alla licenza per gestire un commerciante di commissioni future così da offrire futures direttamente ai clienti. Ecco cosa ha spiegato lo scambio:

Inizialmente, i future BIT saranno disponibili per il trading tramite diversi intermediari broker leader, inclusi i broker al dettaglio EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 e Tradobate e le società di compensazione ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED&F Man, Ironbeam e Wedbush. Coinbase è in attesa di approvazione normativa per la propria licenza di commerciante di commissioni future (FCM) in modo da poter offrire contratti future con margini direttamente ai nostri clienti.

Coinbase Derivatives Exchange, acquisendo FairX e lanciando i futures Nano Bitcoin, spera di prendere parte al mercato dei derivati. Oggi questo rappresenta un volume pari a 3 trilioni di dollari in tutto il mondo, auspicando perciò a una crescita significativa:

È più importante che mai – ha precisato Coinbase – portare i vantaggi dei futures in un mercato più ampio in modo che tutti i tipi di trader possano accedere ai mercati regolamentati dei derivati ​​crittografici statunitensi per esprimere le proprie opinioni o coprire i propri asset crittografici sottostanti.

Perché secondo l’exchange i futures Nano Bitcoin sono così interessanti da sviluppare e proporre nel mondo dei derivati crittografici? Lo ha spiegato molto bene nella dichiarazione pubblicata proprio ieri in merito alle novità che saranno lanciate il prossimo 27 giugno:

Con 1/100 della dimensione di un Bitcoin, richiede meno capitale iniziale rispetto ai tradizionali prodotti futures e crea una reale opportunità per una significativa espansione della partecipazione al dettaglio nei mercati dei futures crittografici regolamentati negli Stati Uniti.

