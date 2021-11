Coinbase NFT in arrivo sulla principale piattaforma crypto

Coinbase è una piattaforma per la compravendita di criptovalute, tra le più grandi oggi sul mercato e l’unica ad essersi quotata in borsa con un lancio molto importante negli scorsi mesi. Nota a chiunque opera nel mercato crypto e particolarmente semplice da utilizzare per l’interfaccia user friendly.

Nella sua fase di aggiornamento è passata ad aprire una whitelist realtiva agli NFT a cui ci si può iscrivere all’interno della piattaforma per essere invitati in anteprima a visionarla.

Nuove opportunità sugli NFT

NFT sta per “Non Fungible Token” e corrisponde ad un elemento digitale unico, certificato dalla blockchain. Molte società si sono lanciato in questo nuovo settore che permette di comprare e rivendere di fatto dei pezzi unici che esistono nel mondo digitale arrivando a prezzi anche piuttosto importanti e consistenti.

Spesso vengono presi dai lanci e poi rivenduti da persone che fanno prima da collezionisti e poi da rivenditori. Nella comunicazione di update viene anche mostrata una pagina relativa al proprio profilo. Gli utenti potranno infatti iscriversi per creare un proprio profilo simil instagram dove inserire come post i propri NFT in vendita con i relativi prezzi.

La prima parte del lancio porterà il supporto agli standard ERC-721 ed ERC-1155 di Ethereum con il supporto multi-chain che arriverà successivamente. Anche per chi inizia in questo mondo potrà essere un’ottima opportunità, e per accedere basta iscriversi a Coinbase con il relativo bonus iniziale.

Chiunque può lanciarsi nella creazione di opere d’arte digitali o semplicemente mintare determinati asset digitali che possano avere valore, mettendoli poi sul mercato. L’opportunità di Coinbase potrebbe essere ottima in quanto ha milioni di utenti, dunque il mercato potenziale a cui ci si affaccia è veramente esteso. Non mancheremo ad aggiornarvi qui su Punto Informatico per il lancio e tutte le novità, ma sappiate che accedere in anteprima potrebbe essere un ottimo vantaggio.