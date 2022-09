Coinbase: via libera all'exchange anche in Olanda

Dutch Central Bank, la banca centrale dell’Olanda (Paesi Bassi), ha dato l’ok per la registrazione di Coinbase nel paese. Il via libera permetterà all’exchange di erogare i propri servizi nel territorio, con modalità pienamente conformi a quanto prevedono le leggi in vigore. Tra questi, ovviamente, c’è quello legato al trading delle criptovalute.

Olanda: il Sì della banca centrale a Coinbase

Nell’occasione, i vertici della piattaforma ribadiscono come l’introduzione di normative ad hoc sia interpretata in qualità di fattore abilitante sia per l’azienda sia più in generale per l’intero settore, non come un paletto o una limitazione al business condotto. Un’evoluzione che si sta registrando a livello globale. Ricordiamo che, solo pochi giorni fa, anche gli Stati Uniti hanno pubblicato un framework contenente le linee guida da seguire a tale scopo. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, il commento di Nana Murugesan, Vice President della divisione International and Business Development per Coinbase.

Come parte dell’ambizione di Coinbase, che mira a diventare la piattaforma crypto più sicura e affidabile al mondo, abbiamo compiuto passi da gigante nel collaborare con governi, legislatori e regolatori, così da plasmare il futuro in modo responsabile. Coinbase è orgogliosa di costituire un business guidato dal principio di conformità. L’Olanda è un mercato internazionale di importanza critica per le criptovalute e sono davvero entusiasta che Coinbase possa portare il potenziale dell’economia crypto in questo territorio.

Per il trading di criptovalute o la compravendita di NFT è possibile aprire un conto su Coinbase. Nei mesi scorsi, l’exchange ha ottenuto la registrazione in Italia, così da garantire che la propria attività risulti conforme a tutte le normative vigenti nel nostro paese.

