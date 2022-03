Coinbase One: trading crypto a zero commissioni

L’exchange di criptovalute Coinbase, tra i più noti dell’ambiente, sta sperimentando una tipologia di abbonamento che farà la felicità di molti trader crypto.

Si tratta di una formula che permetterà agli iscritti di operare nel settore degli asset digitali, andando ad eliminare del tutto eventuali commissioni.

Il servizio, che si chiamerà Coinbase One, dovrebbe includere anche sistemi avanzati per la protezione degli account, oltre a un supporto tecnico telefonico disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana.

Non sono disponibili altri dettagli anche se, nei prossimi giorni e settimane, molto probabilmente trapeleranno ulteriori notizie a riguardo.

Indipendentemente da questa formula, Coinbase è giù di per sé una delle soluzioni migliori del settore attualmente presenti sulla scena mondiale.

Coinbase One potrebbe segnare la svolta per chi effettua compravendita di crypto

Nonostante si sappia ancora poco di questo abbonamento, di certe vi sono le solide fondamenta costituite da Coinbase. Stiamo parlando di una società ampiamente riconosciuta, anche grazie alla sua quotazione al NASDAQ.

Non per niente, gli standard di sicurezza prevedono soluzioni avanzate come i codici crittografati AES-256, che contribuiscono all’ottima nomea del servizio.

In un settore così dinamico, poter contare su un exchange affidabile vuol dire dormire sonno tranquilli e avere ampio margine di operatività. Nello specifico, Coinbase permette di effettuare compravendita di Bitcoin ed Ethereum, così come varie altcoin, come Cardano, Solana e tanti altri più o meno famosi.

Per quanto concerne la gestione del wallet, la piattaforma offre ampio spazio di manovra. Non si tratta solo di una varietà notevole di asset e potenziali investimenti, ma anche della possibilità di fissare degli acquisti costanti nel tempo degli stessi.

Infine, merita anche ricordare che Coinbase è disponibile da smartphone Android e su iOS. Il tutto per un’operatività totale ovunque il trader si trovi.

Con un’ iscrizione che richiede poco tempo, questa soluzione risulta dunque indicata sia per i novizi, sia per gli operatori di settore più esperti.