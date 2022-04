Coinbase pronta ad acquistare l'exchange BtcTurk

Continua la corsa di Coinbase che vuole intensificare il suo mercato nel settore crittografico. Attualmente, secondo un recente report, il suo CEO, Brian Armstrong, avrebbe annunciato di avere in programma l’acquisizione dell’exchange di criptovalute BtcTurk.

Si tratta di un affare che mette sul piatto 3,2 miliardi di dollari. Questo progetto fa parte di un piano espansivo che prevede Coinbase presente in tutti i Paesi dove la piattaforma di scambio può operare legalmente.

Perciò, da quanto si apprende, BtcTurk è nel mirino di Coinbase che, solo pochi giorni fa, ha dichiarato di voler valutare oltre 50 asset digitali pronti, nel caso di approvazione, a essere elencati tra quelli disponibili. Ciò rende chiara l’idea di quanta “carne al fuoco” ci sia in questa azienda.

È chiara quindi la buona salute di questo exchange. Puoi aprire un conto gratuito su Coinbase anche tu. Farlo è molto facile e veloce e ti darà la possibilità di accedere alle numerose funzionalità di investimento che questa piattaforma offre.

Coinbase vuole diventare lo scambio più attivo in Turchia

Pensando all’acquisizione di BtcTurk immaginiamo i progetti di Coinbase. La società di San Francisco vuole portare la sua piattaforma a essere lo scambio più utilizzato e attivo in Turchia. La notizia arriva da un media locale turco, webrazzi, e attualmente nessuna delle due società ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Tuttavia, sembrerebbe che le voci siano arrivate da fonti vicine alle due aziende. Addirittura sarebbe stato rivelato l’importo stabilito durante le trattative per l’acquisto di BtcTurk. Come anticipato, il prezzo sarebbe di 3,2 miliardi di dollari, ma sembra che inizialmente avesse raggiunto anche i 5 miliardi di dollari, ridimensionati a causa del deprezzamento della Lira Turca e del calo di Bitcoin.

Per l’occasione, Coinbase sta procedendo con l’assunzione di un country director in Turchia. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale della società che indica anche i ruoli chiave che dovrà assumere. Perciò, attualmente, pare proprio che la posizione sia ancora aperta:

La nostra missione – scrive Coinbase – è aumentare la libertà economica in tutto il mondo e non potremmo farlo senza assumere le persone migliori. Siamo un gruppo di grandi lavoratori che sono profondamente concentrati sulla costruzione del futuro della finanza e del Web 3.0 per i nostri utenti in tutto il mondo, indipendentemente dal fatto che stiano negoziando, archiviando, staking o utilizzando criptovalute.

Puoi entrare anche tu a far parte del mondo di Coinbase. La sua piattaforma è semplice e intuitiva, ma offre tutto ciò che di meglio cerca chi vuole investire in criptovalute. Apri oggi stesso il tuo conto gratuito sull’exchange e avrai a disposizione anche un wallet specifico per detenere i tuoi asset digitali in totale sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.