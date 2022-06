Coinbase prolunga lo stop alle nuove assunzioni

Il recente #cryptocrash ha impattato in modo significativo sull’attività delle piattaforme attive sul fronte degli asset digitali, a tal punto che Coinbase si è vista costretta a operare una revisione temporanea del proprio modello di business. Meno di un paio di settimane fa, l’exchange ha annunciato uno stop alle nuove assunzioni e, in concomitanza, anche un taglio dei costi. Oggi conferma l’intenzione di procedere con questo approccio, attraverso un blogpost firmato da L.J Brock, Chief People Officer. Fino a quando? A data da destinarsi.

I vertici della società affermano di essere disposti a uno strappo alla regola solo per quelle posizioni lasciate vacanti e che necessitano obbligatoriamente di essere ricoperte, al fine di garantire la piena conformità ai propri standard.

In risposta alle attuali condizioni del mercato e alla ridefinizione delle priorità, estenderemo lo stop alle assunzioni sia per i nuovi ruoli sia per quelli lasciati vacanti, annulleremo inoltre una serie di offerte già accettate.