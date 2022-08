Coinbase: arriva il token di staking liquido prima della fusione ETH

Grande sorpresa per tutti gli utenti in attesa di The Merge. Coinbase, noto exchange tra i più famosi e apprezzati al mondo, ha annunciato una novità per tutti i suoi clienti. Chi ha attivo un conto, da oggi – 25 agosto 2022 – potrà accedere a una nuova opzione di trading.

In pratica, sulla piattaforma è stato introdotto il Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH), un token di staking liquido per il trading. Sostanzialmente si tratta di una garanzia dei protocolli DeFi. E tutto questo prima della tanto attesa fusione di Ethereum:

Ciò segnerà la fine del proof-of-work per Ethereum – ha annunciato la fondazione – e avvierà l’era di un Ethereum più sostenibile ed ecologico. Inoltre, preparerà anche le basi per ulteriori aggiornamenti della scalabilità non possibili con il proof-of-work, portando ETH un passo avanti verso il raggiungimento della piena scala, della sicurezza e della sostenibilità delineate nella sua visione di Ethereum.

Il token di Coinbase sarà basato su Ethereum. In questo modo, dopo The Merge, potrà essere gestito dagli utenti per staking ether (ETH), il token nativo della rete, tramite l’exchange. Una notizia fortemente bullish per la seconda criptovaluta al mondo.

Puoi acquistarla direttamente su Coinbase Exchange, o iniziare a fare staking con il nuovo arrivato, aprendo un conto gratuito sulla piattaforma. Il suo ecosistema chiaro e intuitivo garantisce un utilizzo semplice e immediato. Inoltre, i sistemi di sicurezza avanzati assicurano il massimo della protezione anche con il suo Wallet Crittografico proprietario.

Ottimo annuncio per tutti quelli che attendono con una certa trepidazione il passaggio di Ethereum dalla rete Proof-of-Work a quella Proof-of-Stake. Nondimeno, la novità introdotta da questo famoso exchange americano sta interessando molti suoi clienti. Ecco come in un tweet la società ha anticipato il debutto di Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH):

Coinbase will add support for Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH) on the Ethereum network (ERC-20 token). Do not send this asset over other networks or your funds will be lost.

What is cbETH? Let’s dive in 🧵👇 pic.twitter.com/n3Dp4OA6HO

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) August 24, 2022