Collabora e aumenta la produttività con l'AI di Notion: provala gratis

Un ambito in cui l’intelligenza artificiale può già oggi rappresentare un aiuto concreto è senza alcun dubbio quello della produttività. Gli strumenti messi a disposizione da una soluzione come quella di Notion (li puoi provare gratis) sono pensati proprio a questo scopo, per supportare i professionisti nella loro attività quotidiana, fornendo assistenza durante lo sviluppo dei progetti in solitaria oppure collaborando con i propri colleghi. L’integrazione è tra i suoi punti di forza: dai uno sguardo al sito ufficiale per scoprire cosa la rende unica e speciale.

Notion: sfrutta l’AI per essere più produttivo

È in grado di intervenire, ad esempio, sui documenti (dalla creazione alla condivisione), sulla compilazione dei calendari con gli impegni del team, sulla creazione e pubblicazione di un sito Web, sulla messa online di un marketplace per la vendita diretta e molto altro ancora, così da efficientare il flusso di lavoro, ottimizzandolo e facendo risparmiare tempo prezioso. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi in merito alle singole funzionalità nella pagina dedicata.

La soluzione è stata sviluppata appositamente per chi, ogni giorno, si trova di fronte al computer ad avere a che fare con un gran numero di attività da gestire: dalle email alle riunioni, dai documenti alla pianificazione dei progetti. L’hanno già scelta realtà di grande aziende come Toyota, Vercel, Figma e Ramp.

Ricapitolando, puoi iniziare subito gratuitamente a utilizzare l’intelligenza artificiale di Notion per incrementare la produttività. Grazie al piano Free hai accesso a funzionalità come lo spazio di lavoro collaborativo, l’integrazione con Slack, GitHub e altre piattaforme, una pagina di analytics e la possibilità di invitare fino a 10 ospiti. Se lo riterrai opportuno, potrai poi scegliere una formula a pagamento.