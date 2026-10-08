 College Planner di ChatGPT: flashcard dagli appunti e PDF dalle foto
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College Planner di ChatGPT: flashcard dagli appunti e PDF da più foto

Flashcard create dagli appunti e PDF da più foto su iOS. ChatGPT for teens si aggiorna per lo studio, ma è ritenuto un rischio inaccettabile.
College Planner di ChatGPT: flashcard dagli appunti e PDF da più foto
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Flashcard create dagli appunti e PDF da più foto su iOS. ChatGPT for teens si aggiorna per lo studio, ma è ritenuto un rischio inaccettabile.
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College Planner è il nuovo strumento di ChatGPT per chi sta scegliendo dove andare dopo il liceo. In pratica, lo studente butta dentro la lista delle università che gli interessano, e ChatGPT mette in fila requisiti, scadenze, compiti da svolgere e passaggi per gli aiuti finanziari. Tutto in un piano solo, invece che sparso tra una ventina siti.

ChatGPT for Teens si aggiorna con College Planner

OpenAI lo descrive come un posto in cui tornare. Chi fa domanda a più college può aggiornare i progressi, guardare la timeline per capire cosa lo aspetta e controllare cosa manca all’appello. Se una richiesta risulta incomprensibile, perché i bandi universitari amano parlare in un dialetto tutto loro, si può chiedere direttamente a ChatGPT cosa significhi o da dove cominciare.

Per ora La data non c’è, l’azienda dice solo che arriverà “presto”. E parte con un pubblico molto preciso, cioè gli studenti americani tra la decima e la dodicesima classe che puntano a un college di quattro anni. Per tutti gli altri, c’è da aspettare.

Il College Planner è integrato in ChatGPT for Teens, la modalità pensata per gli adolescenti che OpenAI ha lanciato ad agosto. È una versione con paletti e promemoria per fare pause.

Flashcard dagli appunti e PDF dalle foto (su iOS)

Nello stesso pacchetto ci sono altre novità per chi studia. Su iOS adesso si può scattare una raffica continua di foto, caricarle tutte insieme e farne un unico PDF. Per chi ha fotografato la lavagna, il quaderno della compagna e tre pagine del manuale, è un risparmio di pazienza notevole.

ChatGPT può inoltre ricavare delle flashcard dagli appunti dell’utente. Le dispense diventano così mazzetti di domande e risposte da ripassare, il classico lavoro che ogni studente rimanda per settimane.

Il tempismo, diciamo, non è dei migliori

L’annuncio arriva a ridosso di un rapporto poco lusinghiero di Common Sense Media. L’organizzazione ha bollato ChatGPT for Teens come “rischio inaccettabile”. Secondo il rapporto lo strumento fa ancora i compiti ai ragazzi e non avvisa i genitori quando dovrebbe.

OpenAI, nel suo comunicato, risponde con un dato: in media gli adolescenti userebbero ChatGPT per meno di 15 minuti al giorno. Il numero arriva dall’azienda, e Common Sense Media non lo ha confermato.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 8 ott 2026

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