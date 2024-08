Combo antivirus + VPN in super offerta con questi bundle Norton

I tuoi dispositivi vanno protetti, lo sai vero? Norton ha deciso di alzare il livello di protezione con la combo antivirus + VPN da oggi in super offerta. I bundle in questione sono quelli 360, che potrebbero proprio fare al caso tuo. Oltre all’antivirus in tempo reale, avrai a disposizione una VPN illimitata protetta dalla crittografia.

Norton 360: combo antivirus + VPN per la Tua Sicurezza

L’antivirus di Norton 360 ti protegge in tempo reale contro minacce comuni come virus, malware e ransomware, ma anche contro quelle più moderne, come phishing e smishing. Invece, Secure VPN ti consente di navigare online senza essere tracciato, e aggira anche i blocchi geografici.

I pacchetti Norton 360, scontati fino al 66%, partono da soli 29,99 euro l’anno. Il pacchetto Deluxe è il più gettonato, e costa 34,99 euro per il primo anno, ossia 2,92 euro al mese. Con questo pacchetto puoi proteggere fino a 5 dispositivi (smartphone, tablet o computer).

Ci sono inoltre molti altri servizi utili, tra cui il password manager e il backup in cloud fino a 200 GB. Vediamo tutti i pacchetti in offerta:

Standard : costo 29,99 euro l’anno (2,5 euro al mese).

: costo (2,5 euro al mese). Deluxe : costo 34,99 euro l’anno (2,92 euro al mese).

: costo (2,92 euro al mese). Advanced: costo 44,99 euro l’anno (3,75 euro al mese).

Un altro punto di forza di Norton 360 è la vasta gamma di strumenti aggiuntivi, come la Protezione minori, il Dark Web Monitoring e il Social Media Monitoring. Quindi, se stai cercando una soluzione all-in-one che garantisca massima sicurezza ai tuoi dispositivi, approfitta della combo antivirus + VPN in super offerta. È il modo migliore per mantenerti al sicuro online senza dover spendere una fortuna.