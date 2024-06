Come acquistare un iPhone 15 a soli 729€

Apple iPhone 15 128GB Midnight è uno smartphone eccellente, in grado di regalarti soddisfazioni incredibili e un’ottima esperienza utente ad ogni utilizzo. Oggi puoi acquistarlo a soli 729,99€, invece di 979€. Un’offerta incredibile che trovi solo su eBay a questo link.

Sbrigati se vuoi aggiudicartene almeno uno perché questa promozione è presa letteralmente d’assalto da tantissimi utenti che vogliono avere il meglio al miglior prezzo. Grazie a eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

iPhone 15: smartphone di lusso a prezzo low cost

Con Apple iPhone 15 128GB sei sicuro di avere fin da subito ottime prestazioni e uno smartphone in grado di accompagnarti per tutto il giorno e oltre grazie alla sua ampia batteria e alla gestione intelligente dei consumi energetici. Oggi lo acquisti a prezzo speciale solo su eBay.

Il chip A17 Bionic è perfetto per assicurarti velocità e potenza in ogni situazione. Puoi goderti app e giochi senza preoccupazioni e, soprattutto, senza rallentamenti o bug. Ancora più fluido, puoi sfruttare app e giochi in multitasking senza problemi.

Con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici le immagini sono super realistiche. La doppia fotocamera scatta foto incredibili, anche la notte. I video sono vere e proprie opere d’arte. Insomma, iPhone 15 128GB è da acquistare. Su eBay oggi è tuo a soli 729,99€, invece di 979€.