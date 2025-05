Come agire se ricevi una comunicazione giudiziaria per pedofilia via email

Se non ti è già successo, in questi giorni potresti essere raggiunto da una comunicazione giudiziaria con l’accusa di pedofilia via email. In realtà non si tratta di una vera e propria accusa ufficiale, ma di una pericolosa truffa phishing che si sta diffondendo in modo preoccupante tra gli utenti in Italia.

Ciò che rende questa truffa particolarmente insidiosa è la presenza di loghi ufficiali degli organi di polizia italiani, la firma di ispettori e l’impaginazione grafica che confondono il destinatario. Addirittura, all’interno della comunicazione, se non si rispettano le istruzioni indicate, si viene minacciati della propria iscrizione a un “registro dei delinquenti sessuali”.

L’obiettivo dei criminali che hanno realizzato questa falsa comunicazione giudiziaria per pedofilia, diffusa a mezzo email, è l’estorsione oltre che il furto di identità. Infatti, affinché la pratica venga archiviata e non succeda nulla, alla vittima viene chiesto del denaro in cambio.

Consigli utili se hai ricevuto una email con comunicazione giudiziaria per pedofilia

In questi giorni una delle minacce più preoccupanti, annunciate dalla Polizia di Stato, riguarda una comunicazione giudiziaria con accusa di pedofilia inviata via email. I destinatari vengono scelti casualmente. Per questo non è possibile prevedere il suo arrivo tra le mail della casella di posta elettronica.

Nel comunicato ufficiale, le forze dell’ordine spiegano: “La Polizia di Stato invita tutti i cittadini a mantenere alta la guardia e a condividere queste informazioni, in particolare con le fasce di popolazione meno esperte nell’utilizzo degli strumenti digitali, spesso le più esposte a questo tipo di raggiri. La sicurezza informatica è oggi parte integrante della sicurezza quotidiana e riconoscere un inganno è il primo passo per difendersi“.

Se hai ricevuto questa email ignorala completamente. Nel dubbio, non comunicare mai con il mittente che ti ha inviato la comunicazione giudiziaria per pedofilia via email. Al contrario, contatta le forze dell’ordine tramite i loro contatti ufficiali, numeri di emergenza o profili social verificati.