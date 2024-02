Come attivare la funzione di chat con Gemini su Google Chrome

Gemini è l’intelligenza artificiale sviluppata da Google che può conversare con gli utenti su vari argomenti. Gemini non è ancora visibile su Google Chrome, ma gli utenti possono attivare questa funzione nelle versioni di sviluppo del browser. In questo modo, possono chattare con il chatbot direttamente dalla barra degli indirizzi di Chrome.

Questa funzione è opzionale e dipende dalle preferenze degli utenti. Google ha recentemente lanciato Gemini 1.5, una versione migliorata dell’AI con più capacità e potenza. Nota: Chat with Gemini non funziona ancora in Chrome Stable.

Come attivare Chat with Gemini in Chrome

Per abilitare la chat con Gemini in Chrome, segui questi passi:

Aprire Chrome Canary (versione 123.0.6304.0 o superiore) e verificare che sia aggiornato. Basta andare su chrome://settings/help.

(versione 123.0.6304.0 o superiore) e verificare che sia aggiornato. Basta andare su chrome://settings/help. Digitare chrome://flags/#omnibox-starter-pack-expansion nella barra degli indirizzi e selezionare Abilitato per la funzione Expansion pack for the Site search starter pack.

Riavviare Chrome.

Ora la funzione di chat con Gemini è stata abilitata in Chrome.

Come usare Chat with Gemini in Chrome

Per chattare con Gemini in Chrome, si procede in questo modo:

Digitare @ nella barra degli indirizzi e selezionare Chat with Gemini tra le opzioni che appaiono.

Scrivere o incollare il testo che si vuole inviare a Gemini e premere Invio.

Chrome reindirizzerà al sito web di Gemini. Se non si possiede un account, è necessario registrarsi per ricevere una risposta da Gemini.

Se si ha un account, si potrebbe vedere la pagina iniziale di Chat with Gemini invece della risposta. Questo significa che Google sta ancora lavorando all’integrazione.

Un dettaglio interessante è che Google usa questo indirizzo per mandare i dati a Gemini: https://gemini.google.com/app?q=TEXT. Questo permette ad altri servizi di usare Gemini, almeno in teoria.

Perché Google integra Gemini in Chrome

Integrando Gemini in Chrome, Google mira ad aumentarne la visibilità e la diffusione, sfruttando la popolarità del proprio browser. Per gli utenti di Chrome, questa integrazione potrebbe risultare utile o meno gradita, a seconda della propensione ad interagire con l’intelligenza artificiale e delle preoccupazioni sulla condivisione dei dati personali.

Google non è l’unica azienda impegnata nel promuovere prodotti di AI attraverso l’integrazione nei browser; anche colossi come Microsoft e Mozilla stanno lavorando in tal senso, sebbene tali progetti richiedano tempo per concretizzarsi.

In generale, l’IA sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei browser web. Gli utenti contrari potranno probabilmente disattivarla, ma non è certo che tutti i browser offrano questa possibilità di scelta.