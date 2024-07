Come attivare YouTube Premium a 1 euro al mese: il trucco che fa risparmiare

YouTube Premium è uno dei servizi in abbonamento più interessanti su cui puntare. Il costo in Italia è di 11,99 euro al mese e, attivando la sottoscrizione, questo servizio consente l’accesso a YouTube senza pubblicità e con possibilità di sfruttare la riproduzione in background dall’app. In più, il servizio consente l’accesso a tutto il catalogo di YouTube Music, il servizio di streaming dedicato al mondo della musica che rappresenta una delle migliori alternative a Spotify.

È possibile attivare YouTube Premium con un costo di appena 1 euro al mese? Con un piccolo trucco è possibile provare ad accedere a un prezzo più basso rispetto a quello richiesto dal servizio in Italia. Basta ricorrere a una VPN e collegarsi a un server situato in un Paese in cui la moneta è più debole e, quindi, il servizio in abbonamento di YouTube costa meno. In genere, la scelta giusta per mettere in pratica questo trucco è rappresentata da Paesi come la Turchia o l’Argentina.

La VPN da utilizzare per attivare YouTube Premium a prezzo ridotto è NordVPN. Con l’offerta in corso, è possibile attivare la VPN con un costo di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

La procedura per attivare YouTube Premium a prezzo ridotto

Bastano pochi passaggi per attivare YouTube Premium a circa 1 euro al mese. Ecco la procedura:

, in modo da poter contare su di una VPN illimitata selezionare un server in Turchia, Argentina o in un altro Paese in cui YouTube Premium costa meno

Per attivare NordVPN basta scegliere il piano biennale, ora disponibile con un costo di appena 3,39 euro al mese. L’offerta è disponibile di seguito.