Come aumentare la produttività utilizzando Excel

Quanti di noi conoscono Excel e quanti lo sanno utilizzare correttamente? Nonostante sia uno fra i più famosi programmi sviluppati di Microsoft, infatti, non è altrettanto intuitivo come i suoi “colleghi”. Addentrandosi, infatti, più a fondo nella natura del software ci renderemo conto che sono numerosissime le funzioni che potrebbero renderci la vita molto più semplice, ma che – purtroppo – sono pressoché sconosciute ai più. Come imparare, quindi, tutti i trucchi del mestiere per diventare un abile fruitore di Excel? Una soluzione può essere il corso proposto da Udemy “Excel Hacks 2021”, ora in offerta in occasione del Black Friday a 9,99 euro invece di 19,99.

Il corso è sviluppato in 39 lezioni, suddivise in 3 sezioni, dalla durata complessiva di circa 2 ore e mezza. Come suggerisce il titolo, lo scopo del corso è insegnare tutti quei trucchetti del mestiere per ottimizzare al massimo la produttività all'interno di Excel, sfruttando scorciatoie e funzioni nascoste che permettano di automatizzare qualsiasi processo. L'insegnante è Mirko Regalbuto, Junior Key Account Manager di una multinazionale tedesca, che guida gli utenti passo dopo passo fra lezioni e risorse aggiuntive. Compreso nel prezzo, infatti, potrai ottenere anche “Master File Excel Hacks 2021”, un'utile raccolta che comprende tutte le lezioni, gli esercizi e tutte le formule più utili e le Macro scritte.

Se anche tu vuoi aumentare la tua produttività su Excel, che sia per motivi di lavoro o studio, puoi usufruire degli insegnamenti di Regalbuto acquistando il corso di “Excel Hacks 2021” al prezzo scontatissimo di 9,99 euro invece di 19,99. Ogni lezione è on-demand ad accesso illimitato da più dispositivi, compresi smartphone e TV. Al termine del corso riceverai un certificato di completamento che attesta la l'avvenuta frequenza a tutte le trentanove lezioni.