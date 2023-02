Come condividere file video pesanti: tre metodi efficaci

Sei stanco di cercare invano un modo rapido e sicuro per inviare i tuoi file video di grandi dimensioni? Sappiamo che l’invio di tali file su Internet non è semplice come sembra, ma non temere: in questo articolo ti illustreremo alcuni tra i migliori (e più sicuri) metodi in rete.

A prescindere dalla dimensione del video – che si tratti di 2 MB o di 2 GB – non dovresti mai dimenticarti della tua privacy. Se condividi una penna puoi riaverla. Se condividi un file, non c’è modo di sapere come la persona che lo riceve lo utilizzerà.

1. YouTube

Vuoi condividere un video con un gran numero di persone in modo semplice ed efficace? Nessun problema, YouTube viene in tuo aiuto. Con questa piattaforma puoi facilmente caricare e archiviare fino a diversi GB di video, che possono essere pubblici, accessibili tramite un link o privati. Ti basta copiare il link del video per condividerlo con chiunque tu voglia in modo facile e veloce.

2. Gmail e cloud storage

Sicuramente ti sarà capitato di allegare file troppo pesanti a una e-mail. Se il tuo provider è Gmail, quando il limite di peso viene superato, gli allegati vengono caricati invece sulla piattaforma cloud di Google – ovvero Google Drive. Il problema è che lo spazio gratuito è limitato a soli 15 GB, perciò se vuoi condividere file di grandi dimensioni dovrai optare per un abbonamento. In generale, qualsiasi cloud storage si presta alla condivisione di file pesanti.

3. NordLocker

NordLocker è la soluzione ideale se vuoi condividere video di grandi dimensioni in privato e in completa sicurezza. Cosa cambia da un cloud storage qualsiasi? La differenza è che con NordLocker non invii semplicemente i file, ma dei “locker”, ovvero delle cartelle crittografate di cui il proprietario avrà sempre il pieno controllo e che solo il destinatario designato può aprire. In alternativa, se preferisci condividere rapidamente i singoli contenuti, puoi utilizzare un collegamento generato in modo sicuro che mantiene il file crittografato durante il processo di condivisione.

Cosa è NordLocker?

NordLocker è un servizio cloud che si distingue per la sua facilità d’uso e l’attenzione alla sicurezza. Offre la possibilità di archiviare i file sia localmente che nel cloud, garantendo l’accesso da qualsiasi luogo e il controllo completo, proteggendoli simultaneamente da hacker, accessi non autorizzati e occhi indiscreti.

La piattaforma si contraddistingue per la massima attenzione alla sicurezza: dalla condivisione dei file, che avviene tramite link a cui è possibile revocare l’accesso in qualsiasi momento, al backup automatico dei dispositivi, dalla rigorosa politica no-log fino ai più avanzati algoritmi di crittografia che utilizza per proteggere i file degli utenti: ad esempio Argon2, AES256, ECC (con XChaCha20, EdDSA e Poly1305).

NordLocker rappresenta la scelta ideale per coloro che pongono la massima attenzione alla sicurezza dei propri file a un prezzo competitivo: grazie alla promozione in corso, puoi risparmiare fino al 53% sui piani in abbonamento. Si parte da 2,99 euro al mese per 500 GB di spazio a 6,99 euro mensili per 2 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.