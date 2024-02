Come creare un logo utilizzando Midjourney

Midjourney è una piattaforma innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare semplici input di testo in immagini di alta qualità. Oltre alla creazione di immagini, Midjourney offre anche la possibilità di progettare loghi personalizzati, evitando così l’uso di piattaforme più complesse e costose che richiedono competenze tecniche avanzate. Infatti, grazie a Midjourney è possibile progettare un logo in modo semplice ed efficace, nonostante i suoi limiti e le sue sfide. Tuttavia, prima di poter sfruttare tutte le funzionalità offerte da Midjourney, è necessario registrarsi sulla piattaforma. Una volta completata la registrazione non ci saranno più limiti e si otterrà l’accesso a tutte le straordinarie funzionalità che Midjourney ha da offrire.

Come utilizzare Midjourney

Per iniziare a utilizzare Midjourney, è necessario creare un account personale e selezionare il tipo di abbonamento che si intende avviare. I costi di Midjourney sono relativamente bassi rispetto ad altre piattaforme, soprattutto considerando tutte le funzionalità disponibili sul sito web di Midjourney. In ogni caso, per procedere, è necessario accedere alla pagina principale di Midjourney sul sito ufficiale per poi selezionare “Join the Beta” nella parte inferiore della schermata. Il passaggio è obbligatorio, in quanto porterà all’invito al collegamento Discord, la piattaforma social su cui è ospitata la piattaforma Midjourney.

Una volta entrati su Discord, tra le varie opzioni disponibili, si deve procedere sul server Midjourney selezionando l’icona appropriata dall’elenco presente sul lato sinistro dello schermo. A questo punto, è sufficiente selezionare “#newbies” dall’elenco, per poi inserire “/subscribe” nella casella di testo e premere due volte invio sulla tastiera. Dopodiché, si aprirà una finestra di dialogo per gestire l’account, scegliere il piano di abbonamento più adatto e poi finalmente sfruttare Midjourney. Utilizzando Midjourney, sarà quindi possibile sperimentare con le proprie idee e creare immagini AI, loghi e molto altro ancora.

Come creare un logo su Midjourney

Dopo aver effettuato l’accesso a Midjourney, è possibile creare un logo personalizzato. Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità e le potenzialità di questo strumento AI, è necessario comprendere come utilizzare la piattaforma. Per creare un logo con Midjourney, è necessario seguire alcuni passaggi semplici ma indispensabili. Nella pratica, ecco come procedere per creare un logo su Midjourney:

Digitare il comando /imagine prompt nella casella di testo.

Inserire la descrizione del logo desiderato, ad esempio A logo design [descrizione].

Sebbene la creazione di un logo con Midjourney possa sembrare semplice, è fondamentale prestare attenzione ai dettagli per ottenere un risultato accattivante ed efficace. Per questo motivo, è essenziale avere una chiara comprensione di ciò che si vuole ottenere dal proprio logo. Questo include la scelta di simboli da inserire, il tipo di colore, la complessità del design e la posizione delle parole. Midjourney può creare tutto ciò che l’utente ha in mente, ma è necessario fornire un prompt dettagliato e chiaro. Fortunatamente, grazie all’AI, il logo può essere modificato e migliorato in più step durante la fase di produzione, rendendo il processo veloce ed efficiente.

Come sfruttare la potenza di Midjourney

Creare un logo con l’AI offre l’opportunità di sperimentare e realizzare idee e progetti in un tempo decisamente più breve rispetto a un processo di produzione tradizionale. Con Midjourney, è possibile creare design di loghi di ogni genere e inserire testi o parole. Nella pratica, per aggiungere il testo al proprio logo generato da Midjourney, è necessario inserire la parola o la frase tra virgolette. Ma non solo, le funzionalità di Midjourney sono numerose e includono la possibilità di testare diversi stili senza dover generare un nuovo logo ogni volta. Nello specifico, questa scorciatoia accelera la fase di progettazione, permettendo di testare diversi colori, testi, posizioni dei simboli e qualsiasi altro elemento all’interno del logo.

Per sfruttare la funzionalità chiamata “permutazioni”, è necessario inserire le modifiche desiderate all’interno delle parentesi graffe, dopo il prompt completo con la descrizione e tutti i dettagli. Midjourney creerà nuove varianti di loghi per ciascuna opzione. Il prompt rimane lo stesso, ma si modifica solo la richiesta all’interno delle parentesi graffe, che può comprendere qualsiasi elemento di design. In questo modo, Midjourney offre un’ampia gamma di possibilità per la creazione di loghi personalizzati in tempi decisamente brevi.

Come scaricare il logo su Midjourney

Il prompt e la fase di test rappresentano sicuramente il cuore del lavoro quando si genera un logo su Midjourney. Tuttavia, una volta completati tutti gli esperimenti, è necessario scaricare il proprio lavoro. Per farlo, si deve selezionare l’immagine desiderata facendo clic su uno dei pulsanti etichettati “U” sotto il set delle quattro immagini, che a seconda della posizione sono associati a un numero, come U1, U2 e così via.

Una volta selezionato il logo desiderato creato su Midjourney, si presenteranno altre opzioni da selezionare, da qui è possibile proseguire su “Upscale Subtle” o “Upscale (4x)”. Dopo che l’immagine è pronta, basterà selezionare il logo e procedere su “Apri sul browser”. Solo in questo momento, con il tasto destro del mouse, è possibile selezionare “Salva” e scaricare una copia sul proprio computer. A questo punto, il logo è sul computer e, oltre a eventuali modifiche personali, è possibile utilizzare la propria creazione su siti web, newsletter, e-mail e molto altro.