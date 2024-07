Come eliminare definitivamente le chiamate spam

Il tuo smartphone squilla ad ogni ora del giorno e tutti i giorni? Le chiamate spam sono davvero insopportabile, ma puoi eliminarle definitivamente. In questo particolare periodo storico stanno davvero attaccando la nostra privacy e la nostra tranquillità. Sapere che sconosciuti e criminali sono in possesso del tuo numero di telefono non ti fa stare tranquillo? Purtroppo questo dipende dalle tantissime informazioni personali che cediamo online.

Basta pensare a quanti dati consegniamo nelle mani di social network, compagnie telefoniche, tessere punti e fedeltà, servizi di streaming, negozi online e molto altro ancora. I data broker creano profili ombra con tutti questi dati fornendoli poi a criminali del web, compagnie assicurative, banche, inserzionisti, cracker, governi, enti e altri ancora.

Oggi però il modo di eliminare definitivamente le chiamate spam dalla tua vita esiste ed è più semplice di quanto puoi immaginare. Ti serve solo il tuo smartphone e un attimo di pazienza per imparare a sfruttare al meglio alcune funzionalità già incluse e/o che puoi installare direttamente. Dai un’occhiata a queste soluzioni molto interessanti e completamente gratuite.

Chiamate Spam: ecco come eliminarle per sempre

Il primo modo per eliminare definitivamente le chiamate spam, purtroppo, è appannaggio solo degli utenti con smartphone Android. Se utilizzi il dialer proprietario di Google devi sapere che all’interno delle sue impostazioni hai un blocco delle chiamate spam integrato. In pratica, l’intelligenza di Google riconosce quali possono essere le telefonate indesiderate e le blocca automaticamente. Questo ti proteggerà anche dal phishing vocale.

Invece, per tutti è possibile dire addio alle chiamate spam con TrueCaller. Questa applicazione gratuita lavora come integrazione al tuo dialer, ma può anche sostituirlo completamente. Grazie a un database realizzato attraverso le segnalazioni dei molti utenti e un sistema di controllo professionale, è in grado di segnalare chiamate indesiderate e fornire le informazioni necessarie per sapere chi ti sta chiamando, anche quando il contatto non è in rubrica.