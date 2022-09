Come fare acquisti online velocemente e senza stress

Che si tratti di un’occasione da non lasciarsi scappare o di shopping compulsivo, dover compilare form con vari dati per effettuare un acquisto online non è piacevole.

Bisogna ricordarsi i dati della carta di credito e compilare diverse informazioni, per una procedura non complicata ma piuttosto noiosa. D’altro canto, salvare informazioni sul browser è poco consigliabile a livello di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di pagamento.

Dunque, esiste un modo per salvare questi dati e ottenere la compilazione automatica senza correre rischi a livello di sicurezza? Grazie a NordPass, uno dei password manager più diffusi e apprezzati, tutto ciò è possibile.

Acquisti online senza dover compilare form? Ecco la soluzione ideale

NordPass riconosce i siti web preferiti e compila automaticamente i dati per effettuare l’accesso.

Ciò implica grandi vantaggi per chi effettua acquisti sugli E-commerce. Tale strumento infatti, permette di archiviare i dati delle carte di credito, oltre alle informazioni per l’eventuale spedizione, per rendere più rapido e semplice l’acquisto di un bene/servizio.

NordPass utilizza diversi algoritmi di crittografia all’avanguardia per proteggere le parole d’accesso. Il tutto, attraverso un team esperto in ambito di sicurezza informatica che, tra le altre cose, gestisce anche la celebre VPN NordVPN (con più di 14 milioni di utenti al mondo).

La possibilità di condividere password in tutta sicurezza con i propri familiari e un sistema di controllo della salute delle parole d’accesso, rendono NordPass uno degli strumenti più avanzati del settore.

Questo potente strumento si presenta sia per utilizzo di un singolo utente, sia con una sottoscrizione aziendale, capace dunque di offrire i propri servizi anche in contesti lavorativi di un certo livello.

E per quanto riguarda i costi? Grazie all’84% di sconto sul piano biennale è possibile ottenere tutta la protezione di NordPass per appena 1,89 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.