Come funziona il Conto Deposito e perché conviene aprirlo adesso

Il Conto Deposito è un particolare strumento di risparmio che consente di ottenere un tasso di interesse elevato sulla propria liquidità in eccesso a costo zero e senza rischi. Molto spesso, inoltre, il Conto Deposito è un servizio accessorio del conto corrente e, quasi sempre, non prevede costi, permettendo di utilizzare la liquidità a disposizione per un investimento sicuro.

Un esempio di Conto Deposito è quello proposto da Banca Mediolanum. Per tutti i clienti che attivano Selfy Conto, conto corrente online dell’istituto, e accreditano lo stipendio c’è la possibilità di attivare un conto deposito vincolato a 6 mesi per beneficiare del 4% di tasso di interesse lordo sulla somma depositata, senza rischi e costi. Per scoprire l’offerta è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

Cos’è un Conto Deposito e perché conviene aprirne uno oggi

Il Conto Deposito si affianca e non sostituisce il conto corrente. Si tratta di un conto alternativa in cui depositare un certo quantitativo di denaro per un certo periodo di tempo. Su questo denaro si applica un tasso di interesse agevolato che permette di incrementare il valore della liquidità “ferma” sul proprio conto.

Questo tipo di investimento è sicuro e protetto dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi fino a 100 mila euro. Investendo 100 mila euro in un Conto Deposito, quindi, non ci sarà alcun rischio di perdere la somma investita o di vederla svalutata. L’importo sarà incrementato di un certo tasso di interesse al termine del periodo dell’investimento.

La somma depositata, incrementata del tasso di interesse, potrà essere reinvestita oppure spostata sul proprio conto corrente, sempre senza alcun costo e senza alcun rischio. Ad oggi, il Conto Deposito rappresenta una delle migliori armi contro l’inflazione, permettendo di attenuare in modo significativo l’impatto dell’aumento dei prezzi sulla propria liquidità.

Il Conto Deposito da scegliere oggi: ecco l’offerta di Banca Mediolanum

La promozione di Banca Mediolanum è da cogliere al volo. Attivando SelfyConto è possibile ottenere un conto corrente a zero spese, con canone azzerato per un anno e azzerabile successivamente e carta di debito gratuita da utilizzare per pagamenti e prelievi senza commissioni in area euro.

Chi sceglie SelfyConto può attivare un Conto Deposito vincolato a 6 mesi. In pratica, il denaro viene depositato in un conto alternativo e sull’importo depositato si applica il 4% di interesse annuo. Si tratta di una delle offerte migliori del momento.

Investendo 20 mila, ad esempio, dopo 6 mesi si riceverà un guadagno netto di circa 276 euro. Allo stesso modo, investendone 100 mila (ricordiamo, senza rischi grazie alla copertura del Fondo a Tutela dei Depositi) il guadagno netto dopo 6 mesi sarà di 1.380 euro.

Per scoprire l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.