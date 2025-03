Come funzionerà AI Mode di Google per la ricerca, il video

Si chiama AI Mode ed è il futuro della ricerca online, almeno secondo Google. La nuova modalità di ricerca è basata su Gemini, che alimenta anche le famose AI Overview. Come promemoria, le panoramiche AI sono risposte sintetiche generate dall’AI, che compaiono in cima ai risultati di ricerca quando si cerca qualcosa. Ora, però, Google ha deciso di fare sul serio, rivoluzionando il suo servizio più iconico e utilizzato.

AI Mode di Google anteprima, come sarà la funzione di ricerca AI

Android Authority ha esaminato la versione 16.9.39.sa.arm64 beta dell’app Google per Android, e grazie a un teardown dell’APK, è riuscita a “sbloccare” AI Mode in anticipo e a svelare come funzionerà. Le novità partono dall’interfaccia, con le opzioni di ricerca vocale e Lens che si spostano dalla barra di ricerca per fare spazio alla nuova modalità.

Basterà toccare l’icona di AI Mode per accedere a un mondo di possibilità. L’intelligenza artificiale risponderà alle nostre richieste con risposte dettagliate e ben organizzate, corredate di link alle fonti utilizzate. Un salto di qualità notevole rispetto ai risultati di ricerca tradizionali, spesso frammentari e incompleti.

Lens si tinge di nuovi colori

Ma le sorprese non finiscono qui. Anche Google Lens, il servizio che permette di cercare informazioni a partire dalle immagini, si prepara ad abbracciare AI Mode. Lo si intuisce dai nuovi accenti di colore che compaiono nell’interfaccia. Oltre a cercare ciò che vediamo attraverso la fotocamera, potremo anche caricare foto esistenti, trasformandole in punti di partenza per ricerche in modalità AI.

Per ora, tutte queste novità non sono ancora accessibili al pubblico. Non ci resta che attendere le prossime mosse di Big G.