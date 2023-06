Come guardare il GP del Mugello 2023 di MotoGP in streaming

Se ami le moto e non vuoi perderti il Gran Premio del Mugello 2023 di MotoGP, sei nel posto giusto. In questo articolo ti spiegheremo come seguire gli eventi più importanti del GP che si terranno tra oggi e domani sul tracciato toscano.

Il Gran Premio del Mugello è uno dei più attesi della stagione, sia per i piloti che per i tifosi. Il circuito, di proprietà della Ferrari dal 1988, è lungo 5.245 metri e presenta curve lente e veloci, salite e discese, che mettono alla prova le abilità di guida e le prestazioni delle moto. Il rettilineo principale è lungo 1.141 metri e raggiunge velocità di punta di oltre 360 km/h.

GP Mugello 2023: orari del weekend e come guardarlo in streaming

Il programma, superate le prove libere di ieri, prevede adesso le qualifiche e la sprint il sabato e le gare il domenica. Ecco gli orari delle sessioni principali:

Qualifiche MotoGP : sabato 10 giugno alle 10:50

: sabato 10 giugno alle 10:50 Sprint MotoGP : sabato 10 giugno alle 15:00

: sabato 10 giugno alle 15:00 Gara Moto3 : domenica 11 giugno alle 11:00

: domenica 11 giugno alle 11:00 Gara Moto2 : domenica 11 giugno alle 12:15

: domenica 11 giugno alle 12:15 Gara MotoGP: domenica 11 giugno alle 14:00

Per guardare in streaming il Gran Premio del Mugello 2023 di MotoGP ti consigliamo il Pass Sport di NOW TV, il servizio di streaming di Sky che ti permette di accedere a tutti i canali sportivi della piattaforma, tra cui Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, dove potrai seguire in diretta tutte le sessioni del weekend. Il Pass Sport ha un costo in offerta di 9,99 euro per il primo mese e non richiede alcun vincolo contrattuale: puoi attivarlo sul sito e utilizzarlo sui dispositivi che preferisci.

Inoltre, se vuoi goderti lo streaming senza rallentamenti e anche all’estero, ti suggeriamo di approfittare della nuova offerta NordVPN, uno dei migliori servizi VPN sul mercato. Con NordVPN puoi cambiare il tuo indirizzo IP e accedere ai contenuti geo-bloccati di altri paesi.

In più, puoi proteggere la tua privacy e navigare in sicurezza su internet. NordVPN offre una promozione speciale per i lettori di questo articolo: se acquisti un abbonamento di due anni, avrai uno sconto del 58% e tre mesi gratis in aggiunta. L’occasione perfetta da sfruttare.

Non perdere l’occasione di seguire in streaming il Gran Premio del Mugello 2023 di MotoGP, una delle gare più emozionanti dell’anno. Sarai testimone delle sfide tra i migliori piloti del mondo, tra cui i due italiani Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, che si contendono la leadership della classifica. Non resta che augurarti buona visione.

