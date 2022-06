Come impostare una diretta streaming multicast

Se siete dei gamer o streamer avrete sicuramente sentito parlare, almeno una volta, di multicast. Le dirette streaming sono, ai giorni nostri, uno dei punti di contatto quasi necessari nel rapporto tra un creatore di contenuti e il suo pubblico. Le piattaforme che offrono questa funzionalità sono proliferate nel corso degli anni: la più conosciuta è Twitch, ma recentemente anche TikTok, YouTube e Facebook hanno iniziato a farsi strada nel mondo del live streaming. Esiste però un metodo che permetta di trasmettere su più piattaforme contemporaneamente? La risposta è sì: tra i software presenti online c’è ManyCam ( ottieni fino al 35% di sconto con la promozione attiva), un ottimo software che offre una ampia suite di strumenti legati non solo al mondo dello streaming ma anche delle videoconferenze e dei tutorial.

Streaming in diretta con ManyCam

Come abbiamo anticipato, ManyCam è un software che permette di trasmettere su più piattaforme contemporaneamente – come Facebook e YouTube – accedendo al tempo stesso a tutti gli strumenti video live di cui hai bisogno. Tra le funzionalità troviamo, quindi, il multicast su qualsiasi streaming RTMP, la possibilità di integrare dispositivi mobili come angoli di ripresa e controllo remoto e la registrazione della finestra live principale con un semplice clic. Vuoi più opzioni per la tua webcam? Aggiungi sfocatura, rimuovi o sostituisci lo sfondo durante le conferenze, chat video, classi virtuali e stream senza l’utilizzo di schermo verde. ManyCam assicura alta qualità e un modello IA ottimizzato per una migliore rimozione dello sfondo.

Se sei un creator a cui piace includere tante sorgenti video nei tuoi filmati, con ManyCam potrai creare tutti i layout di cui hai bisogno nella tua finestra live con livelli personalizzabili picture-in-picture. I livelli sono tutti ridimensionabili e con angoli arrotondati (per uno stile più elegante) e sono disponibili opzioni per schermo condiviso. Ultime, ma non per importanza, le videoconferenze: è possibile collegare ManyCam a Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Meet o a qualsiasi altra applicazione di videochiamata.

ManyCam, oltre che utile, è anche conveniente: il piano “Standard” si trova attualmente in promozione a 35 dollari all’anno e include un dispositivo e fino a quattro sorgenti video; poi c’è il piano “Studio” – il più popolare – che offre due dispositivi e ben cinquanta sorgenti video a 69 dollari annui (invece di 99). Infine “Premium”, tre dispositivi e duecento sorgenti video al prezzo speciale di 79 dollari / anno (anziché 119).

