Come imposti i tuoi backup? Ecco come proteggerti dal furto di dati

Il furto dati è un fenomeno sempre più diffuso e, talvolta, ancora sottovalutato.

Senza le adeguate precauzioni, ad essere nel mirino di criminali informatici non sono solo le classiche password, ma anche informazioni personali, dati delle carte di credito e persino documenti o foto.

Il progredire di antivirus e altri strumenti è efficace ma, allo stesso tempo, i cybercriminali non sono da meno. Ogni mese, se non settimana, sono diverse le segnalazioni di nuove modalità di attacco che, molto spesso, colpiscono migliaia di vittime a qualunque latitudine.

In tal senso, la prevenzione è di certo una delle migliori armi per evitare rischi di ogni genere.

Backup su uno spazio cloud sicuro? Non dovresti mai farne a meno!

L’impostazione dei propri backup è fondamentale per evitare il furto dati.

Che si tratti di documenti di lavoro, foto personali o quant’altro, adottare uno spazio cloud protetto è molto importante.

Perché la soluzione cloud è meglio rispetto ai supporti fisici?

Scegliere un hard disk esterno o una penna USB comporta alcuni sostanziali rischi, ovvero il guasto tecnico, il furto o lo smarrimento. La combinazione cloud e crittografia, in tal senso, elimina del tutto queste eventualità.

Un servizio come Internxt si dimostra dunque ideale per una strategia backup efficace. Lato sicurezza, infatti, il provider in questione offre una crittografia di tipo end-to-end AES-256. Di fatto, una delle migliori soluzioni per quanto concerne la protezione dei dati avanzata.

La possibilità di creare un account a titolo del tutto anonimo, attraverso pagamento sicuro e con garanzia di rimborso a 30 giorni, sono altri fattori che rendono Internxt una tra le migliori scelte possibili.

Quanto costa Internxt?

Per saggiare con mano le sue potenzialità, la piattaforma offre un piano dimostrativo che è possibile aprire gratuitamente.

La sottoscrizione in grado di offrire più spazio, ovvero 2 TB, è però disponibile con un allettante sconto dell’80% sul piano annuale.

Di fatto, si parla di appena 21,58 euro per un intero anno di protezione.

