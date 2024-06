Come installare la Beta di iOS 18 su iPhone e iPad gratuitamente

Apple ha finalmente svelato la beta per sviluppatori di iOS 18. Come per la versione precedente, questa beta è accessibile gratuitamente a tutti, anche a coloro che non sono sviluppatori. Per coloro che desiderano provare in anteprima il nuovo sistema operativo, ecco alcune indicazioni su come installarlo su iPhone o iPad.

Avvertenze prima dell’installazione

Prima di procedere con l’installazione, è importante tenere presente che il software beta, specialmente la versione per sviluppatori, è incompleto e potrebbe contenere bug. È consigliabile valutare attentamente prima di installarlo su qualsiasi dispositivo di cui si fa un uso quotidiano.

Inoltre, potrebbero mancare alcune funzionalità che saranno presenti nella versione finale. L’esperienza d’uso potrebbe variare da persona a persona, a seconda delle applicazioni utilizzate. Infine, si consiglia di eseguire un backup dei dati del dispositivo prima di procedere con l’installazione, in caso di problemi.

Novità di iOS 18

iOS 18 non solo offre una vasta gamma di nuove funzionalità interessanti, ma includerà anche Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Apple, che dovrebbe essere disponibile in autunno. Nel frattempo, altre novità includono una schermata home e un Centro di controllo più personalizzabili, la possibilità di richiedere l’autorizzazione per app specifiche, un’app Messaggi più espressiva e un’app Foto completamente rinnovata.

Dispositivi compatibili con iOS 18

Secondo Apple, iOS 18 e iPadOS 18 saranno compatibili con una serie di dispositivi, tra cui iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR e iPhone SE (dalla seconda generazione in poi), oltre a vari modelli di iPad Pro, iPad Air, iPad e iPad Mini. Tuttavia, la beta di Apple Intelligence, quando sarà disponibile in autunno, funzionerà in inglese solo su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad e Mac con M1 e successivi.

Come installare la beta per sviluppatori di iOS 18

Apple ha semplificato notevolmente il processo di installazione delle versioni beta di iOS e iPadOS. Ecco i passaggi da seguire (le istruzioni sono per iOS, ma la procedura è simile per iPadOS):

Assicurarsi che l’ iPhone abbia iOS 16.4 o versione successiva (controllare in Impostazioni > Generali > Informazioni su).

Se non si è ancora iscritti alla beta per sviluppatori, è possibile farlo sul sito web di Apple, scorrendo fino a “Iniziare l’iscrizione”. Altrimenti, basta accedere al sito degli sviluppatori, selezionare “Download” e attivare la “Modalità sviluppatore” in Impostazioni > Privacy e sicurezza.

Selezionare “iOS 18 Developer Beta” (o “iPadOS 18 Developer Beta”) sotto “Aggiornamenti beta”.

Tornare a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software, dove dovrebbe essere visibile l’aggiornamento beta.

Seguendo questi passaggi, sarà possibile installare la beta per sviluppatori di iOS 18 sul proprio iPhone o iPad e provare in anteprima le nuove funzionalità del sistema operativo.